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Лидеры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выиграли свои очередные матчи: казанский «Ак Барс» и московские «армейцы» — на своём льду, омский «Авангард» — на выезде.

«Ак Барс» не позволил ярославскому «Локомотиву» забить ни одной шайбы — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

Авторами голов стали Никита Лямкин (12-я минута), Олег Ли (28-я) и Михаил Глухов (29-я).

Голкипер казанцев Тимур Билялов отразил все 29 бросков соперника и заработал седьмой «сухарь» в нынешнем сезоне.

«Ак Барс» (62 очка, 41 игра) прервал серию из трёх поражений в чемпионате и сохранил единоличное лидерство в КХЛ. «Локомотив» (48 очков, 42 игры) занимает седьмое место в таблице Западной конференции.

ЦСКА с аналогичным счётом взял верх над подмосковным «Витязем» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Шайбы забросили Сергей Калинин (39-я минута, в меньшинстве), Кирилл Капризов (52-я) и Никита Нестеров (53-я).

Шведский вратарь «армейцев» Ларс Юханссон отразил все 30 бросков соперника и отыграл «на ноль» четвёртый матч в нынешнем сезоне.

ЦСКА (61 очко, 41 игра) обошёл в таблице петербургских одноклубников и вновь стал первым в Западной конференции. «Витязь» (47 очков, 41 игра) занимает восьмое место на «Западе».

Омский «Авангард» уверенно переиграл в Нижнекамске «Нефтехимик» — 6:2 (2:1, 2:0, 2:1).

У «ястребов» дубль оформил Кирилл Семёнов (голы на 30-й и 44-й минутах), по разу отличились Валентин Пьянов (3-я минута), Семён Кошелев (19-я), Сергей Широков (35-я) и Сергей Шумаков (54-я).

В составе хозяев авторами голов стали Мэтт Уайт (2-я минута) и Якоб Берглунд (51-я).

«Авангард» (56 очков, 42 игры) сохраняет второе место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» (42 очка, 42 игры) находится на десятой строчке таблицы «Востока» и отстаёт от зоны плей-офф на три очка.

ХК «Сочи» дома одержал волевую победу в овертайме над финским «Йокеритом» — 4:3ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 1:0).

В основное время у южан отличились Сергей Шмелёв (10-я минута), Денис Мосалёв (32-я) и Симон Бертильссон (43-я). У «джокеров» точными бросками отметились Ессе Йоэнсуу (28-я), Брайан О'Нилл (30-я) и Давид Скленичка (38-я).

Победную для «курортников» шайбу забросил на 56-й секунде овертайма Вячеслав Лещенко.

«Йокерит» (53 очка, 40 игр) сравнялся по очкам с московским «Спартаком» и поднялся на четвёртое место в таблице Западной конференции. «Сочи» (39 очков, 42 игры) занимает девятую строчку на «Западе» с отставанием в восемь очков от зоны плей-офф.

Новосибирская «Сибирь» на своей площадке в серии буллитов одолела китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» — 3:2Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0).

Сибиряки после двух периодов вели 2:0 усилиями Евгения Чесалина (7-я минута) и Юусо Пуустинена (36-я), однако гости сумели к концу третьего периода отыграться благодаря голам Деванте Смита-Пелли (48-я) и Брэндона Ипа (52-я, в меньшинстве).

В серии послематчевых буллитов победным стал бросок финского форварда Микаэль Руохомаа.

«Куньлунь» (48 очков, 43 игры) и «Сибирь» (47 очков, 41 игра) после очной встречи стали соседями по таблице «Востока», занимая соответственно пятое и шестое места.

Нижегородское «Торпедо» в родных стенах выиграло у рижского «Динамо» — 5:2 (2:2, 3:0, 0:0).

Победу «автозаводцам» обеспечил хет-трик Станислава Бочарова (голы на 2-й, 14-й и 26-й минутах), по одной шайбе забросили Михаил Варнаков (22-я минута) и Андрей Белевич (27-я).

У рижан авторами голов стали Александр Протапович (8-я минута) и Оскарс Батня (12-я).

«Динамо» из латвийской столицы потерпело девятое поражение подряд в чемпионате. «Торпедо» (48 очков, 43 игры) поднялось на шестое место в таблице «Запада».

Московские «Динамо» и «Спартак» на выезде обыграли соответственно казахстанский «Барыс» и челябинский «Трактор», писал ранее NEWS.ru.