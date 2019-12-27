https://static.news.ru/photo/1cdf3bb6-28cb-11ea-bc66-fa163e074e61_660.jpg Фото: ХК «Динамо» Москва/facebook.com

Два московских клуба — «Динамо» и «Спартак» — успешно провели выездные матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с командами Восточной конференции.

«Бело-голубые» в овертайме вырвали победу в Нур-Султане у казахстанского «Барыса» — 4:3ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 1:0).

В основное время у динамовцев отличились Владимир Брюквин (10-я минута), Дмитрий Яшкин (13-я) и забросивший сотую шайбу в регулярных чемпионатах КХЛ Андре Петерссон (57-я). Результативные броски в составе хозяев на счету Дастина Бойда (25-я), Антона Сагадеева (38-я) и Романа Старченко (45-я).

На четвёртой минуте овертайма победу москвичам принёс Вадим Шипачёв, отметившийся в этой встрече ещё двумя результативными передачами. Шипачёв лидирует в споре бомбардиров чемпионата, набрав 43 очка (10 голов и 33 «ассиста»). На втором месте в этом списке — другой динамовец Дмитрий Яшкин с 42 очками (18+24).

Серия голкипера «бело-голубых» Ивана Бочарова без пропущенных шайб прервалась на 108-й минуте (107 минут 49 секунд).

«Динамо» (55 очков, 42 игры) выиграло четвёртый матч в чемпионате кряду и удерживает за собой третье место в таблице Западной конференции. «Барыс» (51 очко, 40 игр) занимает четвёртое место среди команд Восточной конференции.

«Красно-белые» переиграли в Челябинске местный «Трактор» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0).

Уральцы дважды выходили вперёд благодаря точным броскам Дмитрия Калинина (на 35-й секунде первого периода) и Вячеслава Основина (35-я минута), однако гости уже к концу второго периода имели преимущество после голов Патрика Херсли (11-я минута), Дениса Кокарева (36-я) и Мартиньша Карсумса (37-я).

В третьей двадцатиминутке «Спартак» закрепил победу усилиями Якова Рылова (44-я минута) и Робина Ганзла (59-я).

«Красно-белые» три из пяти шайб забросили в большинстве, что помогло им прервать серию из девяти поражений в очных встречах с «Трактором» и обыграть челябинцев на их площадке впервые с 10 декабря 2008 года, а также выиграть пятый матч кряду в нынешнем чемпионате.

Нападающий «Спартака» Денис Кокарев провёл 600-й матч в «регулярках» КХЛ, голкипер Никита Беспалов — сотый в КХЛ за «красно-белых» и установил новый клубный рекорд для вратарей по победам (38).

«Спартак» (53 очка, 41 игра) на одно очко опередил финский «Йокерит» и поднялся на четвёртое место на «Западе», продолжая погоню за земляками-динамовцами. «Трактор» (35 очков, 43 игры) крепко осел на дне таблицы «Востока», отставая от зоны плей-офф на 10 очков.

Уфимский «Салават Юлаев» в последний день дозаявочной кампании произвёл обмен игроками с «Трактором», писал ранее NEWS.ru.