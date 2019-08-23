Фото: instagram.com/rina_mercury

Главный тренер сборной России по хоккею и петербургского СКА Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

Кудашов назвал ситуацию некрасивой и неприятной, передаёт РИА Новости. Тренер отметил, что в сборной могут контролировать только игроков, играющих в КХЛ. Игроки, приезжающие на чемпионат мира из НХЛ, — это...