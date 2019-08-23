Хоккейный клуб «Витязь» обыграл ЦСКА в матче Кубка сэра Москвы со счётом 5:0.
В первом периоде счёт открыл нападающий «Витязя» Йоонас Няттинен на 19-й минуте (1:0).
Второй период продолжался без голов до 13-й минуты, когда форвард «Витязя» Алексей Макеев, увеличивший отрыв подмосковного клуба (2:0).
На третьей минуте заключительного периода нападающий «Витязя» Святослав Гребенщиков делает счёт встречи 3:0.
На девятой минуте ворота ЦСКА поразил форвард подмосковной команды Йоонас Няттинен, оформив в матче дубль (4:0). На 16-й минуте нападающий делает хет-трик (5:0).
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