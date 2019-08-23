https://static.news.ru/photo/8b59f550-c5ba-11e9-bda6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Horn/ Eibner-Pressefoto/Global Look Press

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов лишён бронзовой медали чемпионата мира—2019 в Словакии из-за нарушения антидопинговых правил.

В соответствии с нормами Международной федерации хоккея (IIHF) спортсмен, нарушивший антидопинговые правила, дисквалифицируется с утратой всех медалей, очков и призов, полученных по итогам соревнований, которые проходят под эгидой IIHF, пишет « Чемпионат ».

Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина на четыре года, до 12 июня 2023 года. Игрок отказался от вскрытия пробы В. Президент Международной федерации хоккей (IIHF) Рене Фазель, комментируя дисквалификацию Кузнецова заявил, что у Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и IIHF нет единого антидопингового кодекса или правили и россиянин может подать апелляцию на решение IIHF.

27 мая, сразу после чемпионата мира в Словакии, в соцсетях появился ролик , где российский форвард запечатлён в гостиничном номере за столом, на котором рассыпан порошок белого цвета. Сам хоккеист опроверг тогда информацию об употреблении наркотиков и заявил, что готов сдать необходимые анализы.

Сам игрок и клуб «Вашингтон» выступили с официальным заявлением, писал News.ru.