https://static.news.ru/photo/978e72de-c5aa-11e9-973f-fa163e074e61_660.jpg Евгений Кузнецов (слева) Фото: Keith Gillett/Icon Sportswire/Global Look Press

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, комментируя дисквалификацию Евгения Кузнецова за употребление кокаина, заявил, что у Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и IIHF нет единого антидопингового кодекса или правил.

У НХЛ и IIHF нет единого антидопингового кодекса или правил. Поэтому я не знаю, будет ли там наказан Кузнецов, — приводит слова Фазеля ТАСС .

Он добавил, что российский нападающий «может подать апелляцию на решение IIHF о дисквалификации на четыре года за нарушение антидопинговых правил», но не знает, есть ли в этом смысл.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) не будет применять санкции к российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Евгению Кузнецову, так как лига ранее уже провела разбирательство по этому делу после появления внутренней информации о результатах вскрытия первой допинг-пробы игрока. IIHF дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина на четыре года, до 12 июня 2023 года. Игрок отказался от вскрытия пробы В.

Кузнецов перешёл в «Вашингтон» из челябинского «Трактора» в марте 2014 года. В регулярном чемпионате НХЛ за 416 матчей забил 101 шайбу и сделал 236 результативных передач. В 2018-м выиграл с «Кэпиталз» Кубок Стэнли.

27 мая, сразу после чемпионата мира в Словакии, в соцсетях появился ролик , где российский форвард запечатлён в гостиничном номере за столом, на котором рассыпан порошок белого цвета. Сам хоккеист опроверг тогда информацию об употреблении наркотиков и заявил, что готов сдать необходимые анализы.

На завершившемся 26 мая чемпионате мира в Словакии Кузнецов в составе российской сборной занял третье место.

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин в интервью News.ru заявил, что скорее поверит в заговор, чем в причастность российского форварда к наркотику.