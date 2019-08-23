https://static.news.ru/photo/a6de90de-c5a5-11e9-a03c-fa163e074e61_660.jpg Андрей Николишин (слева) Фото: Sergey Kolesnikov/Global Look Press

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин прокомментировал дисквалификацию российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» и национальной сборной Евгения Кузнецова за употребление кокаина сроком до 12 июня 2023 года.

Я думаю, что это неокончательное решение и будет подаваться апелляция с его стороны. Я знаю Женю с детства и уверен, что он этого не делал. Он просто не мог так поступить. Не уверен, что эта проба соответствует действительности. Больше поверю в заговор, чем в подобные обвинения и его причастность, — сказал Николишин корреспонденту News.ru.

Кроме того, бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года считает, что «Вашингтон» не будет расторгать контракт с центральным нападающим.

Не знаю, будет ли Международная федерация хоккея рассматривать апелляцию. Но я склонен верить Евгению, чем ИИХФ-комиссиям. У меня нет оснований ему не верить. Однозначно, «Вашингтон» не будет расторгать с ним контракт. На основании чего? «Вашингтон» и НХЛ его ни в чём не уличали. Это Международная федерация, которая никакого отношения к НХЛ не имеет, — заключил он.

Кузнецов перешёл в «Вашингтон» из челябинского «Трактора» в марте 2014 года. В регулярном чемпионате НХЛ за 416 матчей забил 101 шайбу и сделал 236 результативных передач. В 2018 выиграл с «Кэпиталз» Кубок Стэнли.

27 мая, сразу после чемпионата мира в Словакии, в соцсетях появился ролик , где российский форвард запечатлён в гостиничном номере за столом, на котором рассыпан порошок белого цвета. Сам хоккеист опроверг тогда информацию об употреблении наркотиков и заявил, что готов сдать необходимые анализы.

«Вашингтон» отреагировал на скандальное видео с Кузнецовым, ранее писал News.ru.