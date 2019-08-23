Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и национальной сборной России Евгений Кузнецов дисквалифицирован за употребление кокаина, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).
В сообщении говорится, что положительный допинг-тест был взят во время последнего чемпионата мира по хоккею. Игрок отказался от в скрытия пробы В, что фактически означает признание вины.
Срок дисквалификации составляет четыре года, до 12 июня 2023 года.
Кузнецов перешёл в «Вашингтон» из челябинского «Трактора» в марте 2014 года. В регулярном чемпионате НХЛ за 416 матчей забил 101 шайбу и сделал 236 результативных передач. В 2018 выиграл с «Кэпиталз» Кубок Стэнли.
27 мая, сразу после чемпионата мира в Словакии, в соцсетях появился
На завершившемся 26 мая чемпионате мира в Словакии Кузнецов в составе российской сборной занял третье место.
«Вашингтон» отреагировал на скандальное видео с Кузнецовым, ранее писал News.ru.