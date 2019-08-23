https://static.news.ru/photo/a35bd86e-c59f-11e9-a7f2-fa163e074e61_660.jpg Евгений Кузнецов Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire/Global Look Press

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и национальной сборной России Евгений Кузнецов дисквалифицирован за употребление кокаина, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

В сообщении говорится, что положительный допинг-тест был взят во время последнего чемпионата мира по хоккею. Игрок отказался от в скрытия пробы В, что фактически означает признание вины.

Срок дисквалификации составляет четыре года, до 12 июня 2023 года.

Кузнецов перешёл в «Вашингтон» из челябинского «Трактора» в марте 2014 года. В регулярном чемпионате НХЛ за 416 матчей забил 101 шайбу и сделал 236 результативных передач. В 2018 выиграл с «Кэпиталз» Кубок Стэнли.

27 мая, сразу после чемпионата мира в Словакии, в соцсетях появился ролик , где российский форвард запечатлён в гостиничном номере за столом, на котором рассыпан порошок белого цвета. Сам хоккеист опроверг тогда информацию об употреблении наркотиков и заявил, что готов сдать необходимые анализы.

На завершившемся 26 мая чемпионате мира в Словакии Кузнецов в составе российской сборной занял третье место.

«Вашингтон» отреагировал на скандальное видео с Кузнецовым, ранее писал News.ru.