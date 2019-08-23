Национальная хоккейная лига (НХЛ) не будет применять санкции к российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Евгению Кузнецову, который дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) за употребление кокаина.
Лига ранее уже провела разбирательство по этому делу после появления внутренней информации о результатах вскрытия первой допинг-пробы игрока. Как сообщает
НХЛ не находится в юрисдикции Всемирного антидопингового агентства (WADA). Кроме того, у лиги IIHF нет единого антидопингового кодекса и НХЛ не подчиняется решениям международной федерации.
Ранее IIHF дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина на четыре года, до 12 июня 2023 года. Игрок отказался от вскрытия пробы В.
Кузнецов перешёл в «Вашингтон» из челябинского «Трактора» в марте 2014 года. В регулярном чемпионате НХЛ за 416 матчей забил 101 шайбу и сделал 236 результативных передач. В 2018-м выиграл с «Кэпиталз» Кубок Стэнли.
27 мая, сразу после чемпионата мира в Словакии, в соцсетях появился
На завершившемся 26 мая чемпионате мира в Словакии Кузнецов в составе российской сборной занял третье место.
Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин в интервью News.ru заявил, что скорее поверит в заговор, чем в причастность российского форварда к наркотику.