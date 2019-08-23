https://static.news.ru/photo/dea00ca2-c5a8-11e9-8948-fa163e074e61_660.jpg Евгений Кузнецов Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire/Global Look Press

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не будет применять санкции к российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Евгению Кузнецову, который дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) за употребление кокаина.

Лига ранее уже провела разбирательство по этому делу после появления внутренней информации о результатах вскрытия первой допинг-пробы игрока. Как сообщает Sport24 , НХЛ изучила все обстоятельства и не планирует лишать российского хоккеиста возможности выступать за клуб.

НХЛ не находится в юрисдикции Всемирного антидопингового агентства (WADA). Кроме того, у лиги IIHF нет единого антидопингового кодекса и НХЛ не подчиняется решениям международной федерации.

Ранее IIHF дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина на четыре года, до 12 июня 2023 года. Игрок отказался от вскрытия пробы В.

Кузнецов перешёл в «Вашингтон» из челябинского «Трактора» в марте 2014 года. В регулярном чемпионате НХЛ за 416 матчей забил 101 шайбу и сделал 236 результативных передач. В 2018-м выиграл с «Кэпиталз» Кубок Стэнли.

27 мая, сразу после чемпионата мира в Словакии, в соцсетях появился ролик , где российский форвард запечатлён в гостиничном номере за столом, на котором рассыпан порошок белого цвета. Сам хоккеист опроверг тогда информацию об употреблении наркотиков и заявил, что готов сдать необходимые анализы.

На завершившемся 26 мая чемпионате мира в Словакии Кузнецов в составе российской сборной занял третье место.

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин в интервью News.ru заявил, что скорее поверит в заговор, чем в причастность российского форварда к наркотику.