https://static.news.ru/photo/f7ceece8-c5b7-11e9-8bdd-fa163e074e61_660.jpg Евгений Кузнецов Фото: Sergey Kolesnikov/Global Look Press

Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов выступил с заявлением по поводу своей четырёхлетней дисквалификации.

Недавно IIHF уведомила меня, что из-за положительного допинг-теста я буду отстранен от международных турниров на четыре года. Я принял решение принять это наказания, — приводит его слова клубная пресс-служба.

Нападающий добавил, что разочаровал многих , включая мою семью, товарищей по команде и друзей. Также он заявил, что подвёл партнёров по команде и болельщиков клуба, и понимает, что вернуть их расположение может только взяв на себя ответственность за всю ситуацию.

Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина на четыре года, до 12 июня 2023 года. Игрок отказался от вскрытия пробы В. Президент Международной федерации хоккей (IIHF) Рене Фазель, комментируя дисквалификацию Кузнецова заявил, что у Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и IIHF нет единого антидопингового кодекса или правили и россиянин может подать апелляцию на решение IIHF.

27 мая, сразу после чемпионата мира в Словакии, в соцсетях появился ролик , где российский форвард запечатлён в гостиничном номере за столом, на котором рассыпан порошок белого цвета. Сам хоккеист опроверг тогда информацию об употреблении наркотиков и заявил, что готов сдать необходимые анализы.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» выступил с заявлением по поводу дисквалификации Кузнецова, писал News.ru.