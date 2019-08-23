https://static.news.ru/photo/43376540-c5b6-11e9-afa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark Goldman/Icon Sportswire/Global Look Press

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» выступил с заявлением по поводу форварда Евгения Кузнецова, который был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года за употребление допинга.

Как говорится в сообщении пресс-службы, клуб разочарован, но с другой стороны они понимают, что что Евгений добровольно обратился за помощью в рамках образовательной и консультационной программы, предусмотренной в соглашении о коллективных переговорах НХЛ.

Кроме того, мы стремимся обеспечить ему необходимую поддержку, которая нужна для разрешения этой ситуации, — говорится в сообщении .

В клубе отметили, что больше комментариев на эту тему не будет.

IIHF дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина на четыре года, до 12 июня 2023 года. Игрок отказался от вскрытия пробы В. Президент Международной федерации хоккей (IIHF) Рене Фазель, комментируя дисквалификацию Кузнецова заявил, что у Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и IIHF нет единого антидопингового кодекса или правили и россиянин может подать апелляцию на решение IIHF.

27 мая, сразу после чемпионата мира в Словакии, в соцсетях появился ролик , где российский форвард запечатлён в гостиничном номере за столом, на котором рассыпан порошок белого цвета. Сам хоккеист опроверг тогда информацию об употреблении наркотиков и заявил, что готов сдать необходимые анализы.

Министр спорта Павел Колобков прокомментировал дисквалификацию Кузнецова, писал News.ru.