Министр спорта Павел Колобков прокомментировал дисквалификацию российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» и национальной сборной Евгения Кузнецова за употребление кокаина сроком до 12 июня 2023 года.
Во-первых, ситуация с Евгением Кузнецовым не скажется на работе Федерации хоккея России и не повлияет на сборную команду страны. Во-вторых, мы не имеем возможности контролировать спортсменов, которые в молодом возрасте уезжают из России, где совсем иная культура, — приводит слова Колобкова пресс-служба министерства спорта.
Кроме того, Колобков заявил, что серьёзная работа по борьбе с допингом в России проводится на всех уровнях.
В России проводится серьезная работа по борьбе с допингом, начиная с разъяснительных мероприятий в детских спортивных школах и заканчивая конкретными наказаниями, как, например, отстранение тренеров от работы, — заключил он.
27 мая, сразу после чемпионата мира в Словакии, в соцсетях появился
Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен применять дополнительных санкций к России из-за положительной допинг-пробы хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, писал News.ru.