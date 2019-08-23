https://static.news.ru/photo/637251ea-c5b5-11e9-b2f8-fa163e074e61_660.jpg Павел Колобков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министр спорта Павел Колобков прокомментировал дисквалификацию российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» и национальной сборной Евгения Кузнецова за употребление кокаина сроком до 12 июня 2023 года.

Во-первых, ситуация с Евгением Кузнецовым не скажется на работе Федерации хоккея России и не повлияет на сборную команду страны. Во-вторых, мы не имеем возможности контролировать спортсменов, которые в молодом возрасте уезжают из России, где совсем иная культура, — приводит слова Колобкова пресс-служба министерства спорта.

Кроме того, Колобков заявил, что серьёзная работа по борьбе с допингом в России проводится на всех уровнях.

В России проводится серьезная работа по борьбе с допингом, начиная с разъяснительных мероприятий в детских спортивных школах и заканчивая конкретными наказаниями, как, например, отстранение тренеров от работы, — заключил он.

27 мая, сразу после чемпионата мира в Словакии, в соцсетях появился ролик , где российский форвард запечатлён в гостиничном номере за столом, на котором рассыпан порошок белого цвета. Сам хоккеист опроверг тогда информацию об употреблении наркотиков и заявил, что готов сдать необходимые анализы.

Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен применять дополнительных санкций к России из-за положительной допинг-пробы хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, писал News.ru.