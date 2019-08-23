https://static.news.ru/photo/1b6a95fc-c5b4-11e9-bfdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен применять дополнительные санкции к России из-за положительной допинг-пробы хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

Об этом РИА Новости сообщил источник в международной организации, подчеркнув, что определённые вопросы могут возникнуть у Всемирного антидопингового агентства (WADA), так как этот случай находится в их компетенции.

Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина на четыре года, до 12 июня 2023 года. Игрок отказался от вскрытия пробы В. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, комментируя дисквалификацию Кузнецова, заявил, что у Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и IIHF нет единого антидопингового кодекса или правил и россиянин может подать апелляцию на решение IIHF.

В свою очередь Национальная хоккейная лига (НХЛ) не будет применять санкции к российскому форварду, так как лига ранее уже провела разбирательство по этому делу после появления внутренней информации о результатах вскрытия первой допинг-пробы игрока.

Между тем Федерация хоккея России исключила факт употребления Кузнецовым допинга в расположении сборной.

27 мая, сразу после чемпионата мира в Словакии, в соцсетях появился ролик , где российский форвард запечатлён в гостиничном номере за столом, на котором рассыпан порошок белого цвета. Сам хоккеист опроверг тогда информацию об употреблении наркотиков и заявил, что готов сдать необходимые анализы.

На завершившемся 26 мая чемпионате мира в Словакии Кузнецов в составе российской сборной занял третье место.

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с News.ru выразил сожаление об инциденте с Кузнецовым.