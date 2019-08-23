https://static.news.ru/photo/1c1ef8ea-c5ae-11e9-80d0-fa163e074e61_660.jpg Евгения Кузнецова Фото: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федерация хоккея России (ФХР) будет внимательно следить за развитием событий с дисквалификацией российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова и примет все необходимые меры в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В сообщении пресс-служба ФХР отмечается , что в сборных командах на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на разъяснения необходимости соблюдения всех антидопинговых правил и прибывая в команду, игроки находятся под постоянным наблюдением специалистов, поэтому употребление запрещённых веществ в расположении сборной России исключено.

IIHF дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина на четыре года, до 12 июня 2023 года. Игрок отказался от вскрытия пробы В. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, комментируя дисквалификацию Кузнецова, заявил, что у Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и IIHF нет единого антидопингового кодекса или правил и россиянин может подать апелляцию на решение IIHF.

В свою очередь Национальная хоккейная лига (НХЛ) не будет применять санкции к российскому форварду, так как лига ранее уже провела разбирательство по этому делу после появления внутренней информации о результатах вскрытия первой допинг-пробы игрока.

27 мая, сразу после чемпионата мира в Словакии, в соцсетях появился ролик , где российский форвард запечатлён в гостиничном номере за столом, на котором рассыпан порошок белого цвета. Сам хоккеист опроверг тогда информацию об употреблении наркотиков и заявил, что готов сдать необходимые анализы.

На завершившемся 26 мая чемпионате мира в Словакии Кузнецов в составе российской сборной занял третье место.

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин в интервью News.ru заявил, что скорее поверит в заговор, чем в причастность российского форварда к наркотику.

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