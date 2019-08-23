Федерация хоккея России (ФХР) будет внимательно следить за развитием событий с дисквалификацией российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова и примет все необходимые меры в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В сообщении пресс-служба ФХР
IIHF дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина на четыре года, до 12 июня 2023 года. Игрок отказался от вскрытия пробы В. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, комментируя дисквалификацию Кузнецова, заявил, что у Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и IIHF нет единого антидопингового кодекса или правил и россиянин может подать апелляцию на решение IIHF.
В свою очередь Национальная хоккейная лига (НХЛ) не будет применять санкции к российскому форварду, так как лига ранее уже провела разбирательство по этому делу после появления внутренней информации о результатах вскрытия первой допинг-пробы игрока.
27 мая, сразу после чемпионата мира в Словакии, в соцсетях появился
На завершившемся 26 мая чемпионате мира в Словакии Кузнецов в составе российской сборной занял третье место.
Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин в интервью News.ru заявил, что скорее поверит в заговор, чем в причастность российского форварда к наркотику.
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