https://static.news.ru/photo/2fc9f18e-c5b2-11e9-a193-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Быков Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал дисквалификацию российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» и национальной сборной Евгения Кузнецова за употребление кокаина сроком до 12 июня 2023 года.

Жаль, — сказал Быков корреспонденту News.ru.

59-летний специалист возглавил сборную России в 2006 году и значился главным тренером до 2011. В 2007 году на домашнем чемпионате мира сборная России под его руководством завоевала бронзовые медали, а в 2008 году на чемпионате мира в Канаде впервые за 15 лет выиграла титул чемпионов мира, защитив его через год в Швейцарии.

Кузнецов перешёл в «Вашингтон» из челябинского «Трактора» в марте 2014 года. В регулярном чемпионате НХЛ за 416 матчей забил 101 шайбу и сделал 236 результативных передач. В 2018 выиграл с «Кэпиталз» Кубок Стэнли.

27 мая, сразу после чемпионата мира в Словакии, в соцсетях появился ролик , где российский форвард запечатлён в гостиничном номере за столом, на котором рассыпан порошок белого цвета. Сам хоккеист опроверг тогда информацию об употреблении наркотиков и заявил, что готов сдать необходимые анализы.

В НХЛ не считают кокаин запрещённым веществом, писал News.ru.