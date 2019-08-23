Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал дисквалификацию российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» и национальной сборной Евгения Кузнецова за употребление кокаина сроком до 12 июня 2023 года.
Жаль, — сказал Быков корреспонденту News.ru.
59-летний специалист возглавил сборную России в 2006 году и значился главным тренером до 2011. В 2007 году на домашнем чемпионате мира сборная России под его руководством завоевала бронзовые медали, а в 2008 году на чемпионате мира в Канаде впервые за 15 лет выиграла титул чемпионов мира, защитив его через год в Швейцарии.
Кузнецов перешёл в «Вашингтон» из челябинского «Трактора» в марте 2014 года. В регулярном чемпионате НХЛ за 416 матчей забил 101 шайбу и сделал 236 результативных передач. В 2018 выиграл с «Кэпиталз» Кубок Стэнли.
27 мая, сразу после чемпионата мира в Словакии, в соцсетях появился
В НХЛ не считают кокаин запрещённым веществом, писал News.ru.