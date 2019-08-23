https://static.news.ru/photo/74c79a2c-c5b0-11e9-a591-fa163e074e61_660.jpg Фото: JOEL MARKLUND/imago-images.de/Global Look Press

Заместитель комиссара и главный юрисконсульт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) при комиссаре Гари Беттман Билл Дейли отреагировал на дисквалификацию российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» и национальной сборной Евгения Кузнецова за употребление кокаина сроком до 12 июня 2023 года.

В отличие от ИИХФ, кокаин не считается препаратом, улучшающим работоспособность, и, следовательно, не является Запрещенным веществом в рамках Программы повышения эффективности веществ НХЛ / НХЛПА. Вместо этого он считается наркотиком злоупотребления, который проверен на наличие вмешательства, оценки и обязательного лечения в соответствующих случаях, — приводит слова Дейли официальный сайт НХЛ .

Кроме того, 55-летний специалист утверждает, что нападающий «Вашигтона» добровольно согласился на регулярный протокол тестирования.

Кузнецов добровольно обратился за помощью в рамках программы обучения и консультирования и согласился на регулярный протокол тестирования, касающийся его участия в этой программе, — заключил он.

Кузнецов перешёл в «Вашингтон» из челябинского «Трактора» в марте 2014 года. В регулярном чемпионате НХЛ за 416 матчей забил 101 шайбу и сделал 236 результативных передач. В 2018 выиграл с «Кэпиталз» Кубок Стэнли.

27 мая, сразу после чемпионата мира в Словакии, в соцсетях появился ролик , где российский форвард запечатлён в гостиничном номере за столом, на котором рассыпан порошок белого цвета. Сам хоккеист опроверг тогда информацию об употреблении наркотиков и заявил, что готов сдать необходимые анализы.

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин прокомментировал дисквалификацию российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» и национальной сборной Евгения Кузнецова за употребление кокаина сроком до 12 июня 2023 года.