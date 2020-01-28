https://static.news.ru/photo/61a375be-41c1-11ea-991f-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcsalavat.ru

Хабаровский «Амур» в очередном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке переиграл уфимский «Салават Юлаев» — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1).

У дальневосточников отличились Кирилл Рассказов (2-я минута), Владислав Ушенин (13-я), Александр Горшков (50-я) и Игорь Руденков (52-я).

У гостей шайбы забросили Дмитрий Кугрышев (33-я минута) и Линус Умарк (за 12 секунд до финальной сирены).

«Салават Юлаев» (57 очков, 52 игры) занимает шестое место в таблице Восточной конференции, «Амур», несмотря на первую победу в чемпионате после серии из девяти поражений, отстаёт от зоны плей-офф на «Востоке» на девять очков.

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