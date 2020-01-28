https://static.news.ru/photo/633a5fa8-4187-11ea-b0ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был отмечен любопытной закономерностью: во всех пяти встречах гости забросили по четыре шайбы, но лишь в одном случае это не принесло им ни одного очка.

Лидер Восточной конференции казанский «Ак Барс» переиграл в Челябинске «Трактор» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2).

Победу гостям принесли дубли Эмиля Галимова (голы на 2-й и 27-й минутах) и Дмитрия Воронкова (на 24-й и 47-й).

Уральцы сумели ответить лишь двумя точными бросками Кристиана Томаса (52-я минута) и Игоря Исаева (55-я).

«Ак Барс» (76 очков, 51 игра) выиграл все четыре очных поединка у челябинцев и занимает первое место в таблице «Востока», «Трактор» отстаёт от зоны плей-офф на 10 очков.

Казахстанский «Барыс» из Нур-Султана в гостях выиграл у екатеринбургского «Автомобилиста» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1).

В составе гостей отличились Корбэн Найт (16-я минута), Никита Михайлис (32-я), Линус Виделль (39-я) и Дастин Бойд (за 19 секунд до финальной сирены, в пустые ворота).

Уральцы отыграли лишь две шайбы усилиями Рафаэля Батыршина (на 47-й секунде второго периода) и Евгения Мозера (55-я минута).

Нападающий хозяев Джефф Плэтт, отдав результативную передачу Батыршину, набрал 300-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ.

«Барыс» (69 очков, 53 игры) и «Автомобилист» (65 очков, 52 игры) остались соседями в таблице Восточной конференции, занимая соответственно третье и четвёртое места.

Московский «Спартак» стал единственным клубом, одержавшим в этот день победу на своём льду. «Красно-белые», уступая по ходу встречи 1:3, в итоге выиграли со счётом 7:4 (1:2, 1:1, 5:1).

Гости долгое время вели в счёте благодаря дублю Лукаса Локхарта (голы на 8-я и 27-я минута) и шайбам Тревора Мёрфи (2-я минута) и Тайлера Вона (44-я).

В составе москвичей хет-трик сделал Каспарс Даугавиньш (голы на 10-й, 35-й минутах, а также в пустые ворота за 18 секунд до финальной сирены), по разу отличились Фёдор Малыхин (42-я, в меньшинстве), Андрей Кутейкин (49-я), Артём Фёдоров (56-я) и Александр Хохлачёв (58-я).

На двоих команды набрали 61 минуту штрафа: «красно-белые» — 41, гости — 20.

Сухая серия голкипера москвичей Никиты Беспалова прервалась на 147-й минуте (146 минут 38 секунд).

«Спартак» (68 очков, 53 игры) поднялся на четвёртое место в таблице Западной конференции, «Куньлунь» (57 очков, 55 игр) занимает седьмую строчку в таблице «Востока».

ХК «Сочи» на своей площадке уступил ярославскому «Локомотиву» — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3).

У южан точными бросками отметились Шон Коллинз (9-я минута) и Олег Погоришный (34-я).

Волевую победу «железнодорожникам» принесли шайбы Никиты Черепанова (5-я минута), Максима Осипова (49-я) и дубль Владимира А. Ткачёва (голы на 50-й минуте и за секунду до финальной сирены в пустые ворота).

«Локомотив» (60 очков, 52 игры) четырежды в нынешнем сезоне обыграл «курортников» и закрепился на шестом месте на «Западе», сочинцы отстают от зоны плей-офф в той же конференции на восемь очков.

Подмосковный «Витязь» в Череповце взял верх над местной «Северсталью» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

Победу гостям принёс хет-трик Йоонаса Няттинена (голы на 13-й, 27-й и 48-й минутах) и шайба Павла Варфоломеева (48-я минута, спустя 16 секунд после третьего гола).

«Сталевары» избежали сухого поражения благодаря голу Игоря Гераськина на 49-й секунде третьего периода.

«Витязь» (58 очков, 52 игры) выиграл у череповчан три из трёх очных встреч в сезоне и находится на седьмом месте в таблице «Запада». «Северсталь» отстаёт от зоны плей-офф на «Западе» на восемь очков.

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