https://static.news.ru/photo/18b698ec-4098-11ea-8d24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Единоличный лидер регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) столичный ЦСКА стал победителем дивизиона Тарасова Западной конференции. Это означает, что в итоговой таблице чемпионата «армейцы» не опустятся ниже второго места, поскольку по регламенту первые две позиции вне зависимости от количества набранных очков займут победители дивизионов — Боброва и Тарасова (на «Западе»).

Соответственно при «посеве» клубов в плей-офф ЦСКА будет иметь номер не ниже второго.

Первое место в дивизионе Тарасова «красно-синим» гарантировала сухая домашняя победа над новосибирской «Сибирью» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

Шайбы забросили Антон Слепышев (за 22 секунды до первого перерыва), Михаил Григоренко (48-я минута) и Кирилл Капризов (49-я).

Голкипер москвичей Илья Сорокин отразил все 19 бросков соперника и отыграл «на ноль» седьмой матч (второй подряд) в нынешнем сезоне.

Лучший по результативности форвард ЦСКА Кирилл Капризов добавил к заброшенной шайбе результативную передачу и уже десять матчей кряду набирает очки по системе «гол плюс пас» — 16 очков (7+9).

ЦСКА (80 очков, 52 игры) одержал пятую победу подряд в чемпионате и оторвался от ближайшего соперника по дивизиону — ярославского «Локомотива» — на 22 очка. «Железнодорожники» за оставшиеся 11 матчей регулярного чемпионата могут только догнать «армейцев», но не обойти — дополнительные показатели у москвичей лучше.

«Сибирь» (59 очков, 51 игра) осталась на пятом месте в таблице Восточной конференции.

Омский «Авангард» на своей площадке в подмосковной Балашихе разгромил магнитогорский «Металлург» — 6:1 (2:0, 3:1, 1:0).

У «ястребов» шайбы забросили Артём Манукян (3-я минута), Сергей Шумаков (8-я), Семён Кошелев (29-я), Андрей Стась (34-я, в меньшинстве), Свен Андригетто (36-я) и Тэйлор Бек (47-я).

Автором единственного гола у «сталеваров» стал на 30-й минуте Егор К. Яковлев.

«Авангард» (74 очка, 52 игры) продлил победную серию в чемпионате до семи матчей и вслед за казанским «Ак Барсом» обеспечил себе место в плей-офф Восточной конференции.

«Металлург» (55 очков, 51 игра) остался на восьмом месте на «Востоке».

На «Западе» уже третий клуб забронировал за собой путёвку в плей-офф. Финский «Йокерит» в Хельсинки вырвал волевую победу у нижнекамского «Нефтехимика» — 3:2 (2:2, 1:0, 0:0).

У гостей отличились Мэтт Уайт (2-я минута) и Якоб Берглунд (16-я).

«Джокеры» ответили точными бросками Алекси Халме (5-я минута), Петри Контиолы (13-я) и Никласа Енсена (26-я).

«Йокерит» (71 очко, 52 игры) закрепился на третьем месте в таблице Западной конференции, «Нефтехимик» отстаёт от зоны плей-офф на «Востоке» на пять очков.

Петербургский СКА едва не упустил победу в домашнем поединке с нижегородским «Торпедо» — 4:3 (1:0, 3:1, 0:2).

В составе «армейцев» результативными бросками отметились Иван Морозов (9-я минута), Андрей Кузьменко (27-я), Наиль Якупов (39-я) и Игорь Ожиганов (за четыре секунды до конца второго периода).

Шайбы у «автозаводцев» забили Антон Шенфельд (за 14 секунд до второго перерыва), Андрей Белевич (54-я минута) и Денис Баранцев (за 63 секунды до финальной сирены).

СКА (73 очка, 52 игры) занимает второе место на «Западе», «Торпедо» (56 очков, 52 игры) осталось на седьмой строчке в таблице Западной конференции.

Казанский «Ак Барс» одержал победу в Екатеринбурге, уфимский «Салават Юлаев» обыграл казахстанский «Барыс», писал ранее NEWS.ru.