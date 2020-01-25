https://static.news.ru/photo/d474e056-3f86-11ea-bc3b-fa163e074e61_660.jpg Матч «Автомобилист» − «Ак Барс» Фото: ak-bars.ru

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» первым из клубов Восточной конференции практически обеспечил себе выход в плей-офф, переиграв в Екатеринбурге «Автомобилист» — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

У казанцев шайбы забросили Кристиан Хенкель (2-я минута), Эмиль Галимов (22-я) и Артём Галимов (27-я).

Уральцы сумели отквитать лишь две шайбы усилиями Джеффа Плэтта (19-я минута) и Найджела Доуса (34-я).

«Ак Барс» (74 очка, 50 игр) оторвался на два очка от омского «Авангарда» во главе таблицы Восточной конференции и при определённых раскладах уже сегодня может гарантировать себе место в плей-офф.

«Автомобилист» (65 очков, 51 игр) остался на четвёртой строчке в таблице «Востока».

Уфимский «Салават Юлаев» на своей площадке уверенно победил казахстанский «Барыс» — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1).

В составе хозяев дубль сделал Тему Хартикайнен (голы на 19-й и 50-й минутах), по разу отличились Дмитрий Кугрышев (13-я минута), Александр Кадейкин (42-я) и Никита Сошников (57-я).

Три из пяти шайб уфимцы забросили в большинстве, и в каждом из этих голов в качестве ассистента выступил шведский форвард Линус Умарк, оформивший хет-трик из результативных передач.

У гостей авторами голов стали Атте Охтамаа (33-я минута) и Роман Старченко (44-я).

Датский защитник юлаевцев Филип Ларсен провёл 300-й матч в КХЛ.

«Салават Юлаев» (57 очков, 51 игра) поднялся на шестое место в таблице Восточной конференции. «Барыс» (67 очков, 52 игры) остался третьим на «Востоке».

Магнитогорский «Металлург» добился победы в Нижнем Новгороде, нижнекамский «Нефтехимик» за период забил пять шайб новосибирской «Сибири», писал ранее NEWS.ru.