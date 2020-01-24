https://static.news.ru/photo/3b64822a-3ed9-11ea-a06f-fa163e074e61_660.jpg Фото: h.c.neftekhimik/vk.com

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» в гостях взял верх над нижегородским «Торпедо» — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

В составе «сталеваров» отличились: забросивший 400-ю шайбу в КХЛ Сергей Мозякин (4-я минута), Богдан Потехин (13-я) и Андрей Нестрашил (на 28-й секунде третьего периода).

Единственную шайбу у «автозаводцев» на 28-й минуте забросил Виктор Шахворостов.

«Металлург» (55 очков, 50 игр) сравнялся в таблице Восточной конференции с уфимским «Салаватом Юлаевым» и хотя и остался на восьмом месте, но увеличил отрыв от занимающего девятую «некубковую» строчку владивостокского «Адмирала» до пяти очков.

«Торпедо» (56 очков, 51 игра) осталось на шестом месте на «Западе», имея одинаковые показатели с подмосковным «Витязем» (седьмое место) и ярославским «Локомотивом» (восьмое), которые 25 января встречаются в очном поединке в Подольске.

Нижнекамский «Нефтехимик» на своей площадке переиграл новосибирскую «Сибирь», нокаутировав соперника пятью голами в первом периоде, — 6:3 (5:1, 1:1, 0:1).

У хозяев дубль оформил Павел Куликов (голы на 12-й и 17-й минутах), по одной шайбе забросили Якоб Берглунд (5-я минута), Зак Митчелл (14-я), Йонас Энлунд (16-я) и Марат Хайруллин (25-я).

Сибиряки сумели лишь немного сократить разрыв в счёте усилиями сделавшего дубль Михаила Ромаева (голы на 19-й и 27-й минутах) и проводившего сотый матч в КХЛ Юусо Пуустинена (42-я).

«Сибирь» (59 очков, 50 игр) не смогла продлить серию из шести побед подряд в чемпионате, но осталась на пятом месте в таблице «Востока». «Нефтехимик» сравнялся с «Адмиралом» и отстаёт от зоны плей-офф на пять очков.

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