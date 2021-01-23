Врачи назвали покраснение ладоней возможным симптомом опасной болезни

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Медики в США предупредили, что покраснение ладоней наряду с некоторыми другими признаками может свидетельствовать об опасном заболевании печени — неалкогольном стеатогепатите. Выявить эту болезнь на ранних стадиях бывает очень непросто, в то время как она может привести к серьёзным осложнениям — фиброзу и циррозу.

Клиника Майо в США опубликовала предупреждение, что среди других симптомов неалкогольного стеатогепатита выделяют усталость, вздутие и дискомфорт в верхней правой части живота, заметное расширение кровеносных сосудов, пожелтение кожи и глаз, а также увеличение селезёнки, пишет MK.RU.

Это заболевание печени не связано со злоупотреблением алкоголя, а многие заболевшие до определённого момента не чувствуют значительного ухудшения самочувствия и не обращаются к врачам.

Эксперты предполагают, что к неалкогольному стеатогепатиту приводит нарушение обмена веществ. Врачи советуют обратить внимание на своё здоровье тем, кто страдает от ожирения, сахарного диабета и повышенного уровня холестерина в крови и призывают чаще заниматься спортом, следить за весом и правильно питаться.

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