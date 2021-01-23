Учёные выяснили, как появление лишнего веса связано с отказом от ужина

https://static.news.ru/photo/b624d6a8-5d47-11eb-9245-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Японские учёные из Осакского университета обнаружили связь между отказом от приёма ужина и набором веса. Об этом сообщает издание The New York Post.

По его данным, на протяжении трёх лет специалисты наблюдали за 17,5 тысячи мужчин и 8,8 тысячи женщин в возрасте от 18 лет. В ходе исследования они выяснили, что люди, пропускающие вечерний приём пищи, быстрее набирают вес.

Всего от ужина отказывались около 10,8% мужчин и 17,1% женщин с лишним весом. Кроме того, частыми причинами появления избыточного веса были возраст, недостаток сна, а также злоупотребление табаком и алкоголем.

Исследователи уверены, что отказ от ужина зачастую становится причиной появления у человека нерегулируемого аппетита из-за чувства сильного голода. В итоге человек не контролирует количество продуктов, потребляемое им.

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