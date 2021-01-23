Скинувшая 40 кг за полгода женщина рассказала свой секрет

Похудеть на 40 кило меньше чем за полгода — можно. Это доказала жительница Индии, которая сходила к врачу и узнала, что в 32 года у неё повышен уровень холестерина и сахара в крови.
Врачи предупредили девушку — либо она избавляется от лишнего веса, либо готовится к частым болезням.
Тогда я решила, что от лишнего веса необходимо избавляться, —рассказала Саана Шетти изданию Times of India.
Изначальный вес девушки составлял 125 килограммов. Чтобы скинуть за короткий срок как можно больше, она снизила объём порций и начала питаться умеренно.
Контроль над порциями — это то, что помогло мне достичь таких результатов в рекордно короткие сроки,— раскрыла Шетти секрет своего успеха.
Также она использовала способ тщательного пережевывания пищи. Она прокусывает каждый кусочек пищи по 32 раза, и это «действительно помогает изменить ситуацию». Отказаться от сахара и мучного было не так легко, но в итоге она преодолела и этот барьер.
Также она увеличила физическую активность, взяв за правило ходить пешком не менее 1,5 часа подряд, и начала заниматься йогой.
Топ-5 способов продлить жизнь предложил британский терапевт Тим Лебенс. Все они касаются правил питания, писал NEWS.ru. Среди советов — исключить из рациона сахар, снизить потребление соли и есть больше растительной пищи.