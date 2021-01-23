Скинувшая 40 кг за полгода женщина рассказала свой секрет

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Похудеть на 40 кило меньше чем за полгода — можно. Это доказала жительница Индии, которая сходила к врачу и узнала, что в 32 года у неё повышен уровень холестерина и сахара в крови.

Врачи предупредили девушку — либо она избавляется от лишнего веса, либо готовится к частым болезням.

Тогда я решила, что от лишнего веса необходимо избавляться, — рассказала Саана Шетти изданию Times of India.

Изначальный вес девушки составлял 125 килограммов. Чтобы скинуть за короткий срок как можно больше, она снизила объём порций и начала питаться умеренно.

Контроль над порциями — это то, что помогло мне достичь таких результатов в рекордно короткие сроки, — раскрыла Шетти секрет своего успеха.

Также она использовала способ тщательного пережевывания пищи. Она прокусывает каждый кусочек пищи по 32 раза, и это «действительно помогает изменить ситуацию». Отказаться от сахара и мучного было не так легко, но в итоге она преодолела и этот барьер.

Также она увеличила физическую активность, взяв за правило ходить пешком не менее 1,5 часа подряд, и начала заниматься йогой.

Топ-5 способов продлить жизнь предложил британский терапевт Тим Лебенс. Все они касаются правил питания, писал NEWS.ru. Среди советов — исключить из рациона сахар, снизить потребление соли и есть больше растительной пищи.