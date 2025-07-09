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09 июля 2025 в 17:19

Пельмени под говяжьим соусом в горшочках — превращаем полуфабрикат в шедевр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пельмени в горшочках под печеночным соусом — отличный способ удивить близких. Густой ароматный соус из говяжьей печени превращает обычные пельмени в сытное и насыщенное блюдо для семейного ужина.

Ингредиенты:

  • пельмени — 500 г;
  • вода — 2 л;
  • соль — по вкусу;
  • лавровый лист — по вкусу;
  • перец душистый — по вкусу;
  • говяжья печень — 400 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • сливочное масло — 30 г;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • черный перец — по вкусу;
  • бульон от пельменей — 250 мл;
  • тесто для крышек — по желанию.

Приготовление:

  1. Отварить пельмени до полуготовности в подсоленной воде с лавровым листом и перцем.
  2. Обжарить лук на сливочном масле до мягкости.
  3. Печень промыть, нарезать кубиками и добавить к луку.
  4. Обжарить до полуготовности.
  5. Добавить томатную пасту, сметану, соль и перец.
  6. Влить немного бульона, протушить.
  7. Разложить пельмени по горшочкам и залить соусом.
  8. Запекать при 180 °C около 20 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами.

еда
рецепты
пельмени
печень
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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