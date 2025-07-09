Пельмени под говяжьим соусом в горшочках — превращаем полуфабрикат в шедевр

Пельмени в горшочках под печеночным соусом — отличный способ удивить близких. Густой ароматный соус из говяжьей печени превращает обычные пельмени в сытное и насыщенное блюдо для семейного ужина.
Ингредиенты:
- пельмени — 500 г;
- вода — 2 л;
- соль — по вкусу;
- лавровый лист — по вкусу;
- перец душистый — по вкусу;
- говяжья печень — 400 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- сливочное масло — 30 г;
- сметана — 3 ст. л.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- черный перец — по вкусу;
- бульон от пельменей — 250 мл;
- тесто для крышек — по желанию.
Приготовление:
- Отварить пельмени до полуготовности в подсоленной воде с лавровым листом и перцем.
- Обжарить лук на сливочном масле до мягкости.
- Печень промыть, нарезать кубиками и добавить к луку.
- Обжарить до полуготовности.
- Добавить томатную пасту, сметану, соль и перец.
- Влить немного бульона, протушить.
- Разложить пельмени по горшочкам и залить соусом.
- Запекать при 180 °C около 20 минут.
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