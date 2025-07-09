Пельмени под говяжьим соусом в горшочках — превращаем полуфабрикат в шедевр

Пельмени под говяжьим соусом в горшочках — превращаем полуфабрикат в шедевр

Пельмени в горшочках под печеночным соусом — отличный способ удивить близких. Густой ароматный соус из говяжьей печени превращает обычные пельмени в сытное и насыщенное блюдо для семейного ужина.

Ингредиенты:

пельмени — 500 г;

вода — 2 л;

соль — по вкусу;

лавровый лист — по вкусу;

перец душистый — по вкусу;

говяжья печень — 400 г;

лук репчатый — 1 шт.;

сливочное масло — 30 г;

сметана — 3 ст. л.;

томатная паста — 1 ст. л.;

черный перец — по вкусу;

бульон от пельменей — 250 мл;

тесто для крышек — по желанию.

Приготовление:

Отварить пельмени до полуготовности в подсоленной воде с лавровым листом и перцем. Обжарить лук на сливочном масле до мягкости. Печень промыть, нарезать кубиками и добавить к луку. Обжарить до полуготовности. Добавить томатную пасту, сметану, соль и перец. Влить немного бульона, протушить. Разложить пельмени по горшочкам и залить соусом. Запекать при 180 °C около 20 минут.

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