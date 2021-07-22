Врач предупредила о быстром старении после коронавируса

Врач-эндокринолог МГУ Зухра Павлова предупредила, что после коронавируса организм может стареть быстрее. Её слова приводит радио Sputnik.

Идёт старение не только мозга и нервной системы. Происходит масса всяких изменений, — сказала специалист.

Она отметила, что пациенты часто жалуются на онемение в руках, «мурашки» в верхних и нижних конечностях, а также на блуждающие боли неясного генеза, которые проявились после перенесённой коронавирусной инфекции.

Также эксперт заявила, что быстрее стареет и подвергается изменению после коронавируса не только центральная нервная система, но и периферическая. Павлова назвала это системной проблемой. Пока доподлинно неизвестно, как с этим бороться.

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