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Врач предупредила о быстром старении после коронавируса

15:32, 22 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Врач-эндокринолог МГУ Зухра Павлова предупредила, что после коронавируса организм может стареть быстрее. Её слова приводит радио Sputnik.

Идёт старение не только мозга и нервной системы. Происходит масса всяких изменений, — сказала специалист.

Она отметила, что пациенты часто жалуются на онемение в руках, «мурашки» в верхних и нижних конечностях, а также на блуждающие боли неясного генеза, которые проявились после перенесённой коронавирусной инфекции.

Также эксперт заявила, что быстрее стареет и подвергается изменению после коронавируса не только центральная нервная система, но и периферическая. Павлова назвала это системной проблемой. Пока доподлинно неизвестно, как с этим бороться.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что у большинства пациентов, переболевших COVID-19, постковидный синдром длится от одного до трёх месяцев. Тем не менее встречаются и случаи, когда синдром длится ещё дольше.

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