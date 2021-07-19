Врач: постковидный синдром может длиться бесконечно

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что у большинства пациентов, переболевших COVID-19, постковидный синдром длится от одного до трёх месяцев. Тем не менее встречаются и случаи, когда синдром длится ещё дольше, пишет URA.RU.

Медик заметил, что ещё в прошлом году специалисты не знали о таком синдроме. Предполагалось, что он проявляется только в единичных случаях, однако теперь стало понятно, что такие проявления в целом характерны для коронавируса.

Примерно у трёх четвертей переболевших он длится примерно от четырёх до 12 недель, а у остальных — от 12 недель и до бесконечности, — сказал Водовозов.

Синдром включает в себя от 20 до 60 симптомов. Основные признаки — выраженная слабость, тяжесть в грудной клетке, ощущение неполного вдоха, головные, суставные и мышечные боли, нарушения сна, депрессия, снижение когнитивных функций, расстройство терморегуляции.

При этом, уточнил врач, специалисты пока не знают, почему этот синдром возникает. Медик посоветовал для реабилитации постепенно наращивать физическую нагрузку и заняться ходьбой.

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