16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Врач назвала безопасную норму орехов в день

09:23, 19 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В сутки себе можно позволить не более 60 граммов орехов, сообщила врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова.

По её словам, норма — 30-50 граммов орехов, а всё, что больше 60 граммов — уже «лишние калории». Сто грамм этого продукта содержит 500-600 калорий. Также возможны неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта.

Например, грецкого ореха рекомендуется употреблять пять—шесть половинок от ядра в сутки. Миндаля или фундука — 10–12 штук. Кедровых орешков — столовую ложку с горкой, — пояснила специалист.

Она также рассказала, что орехи, несмотря на наличие жиров, способствуют снижению уровня «плохого» холестерина. Так, исследования подтверждают, что регулярное употребление этого продукта людьми 60-70 лет уменьшает риск развития атеросклероза и других сердечных заболеваний.

Денисова добавила, что больше всего омеги-3, считающейся самой полезной для сердца и сосудов, содержится в грецком орехе, передают «Аргументы и факты».

Ранее врачи Елена Малышева и Андрей Продеус рассказали о «суперпродуктах», способных продлить жизнь. По их словам, таковой является пища, богатая растительным белком. Лучшими растительными продуктами были названы нежареный арахис, семена тыквы и грецкий орех.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео