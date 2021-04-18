Врач назвала безопасную норму орехов в день

https://static.news.ru/photo/30dc1734-a0d8-11eb-a866-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В сутки себе можно позволить не более 60 граммов орехов, сообщила врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова.

По её словам, норма — 30-50 граммов орехов, а всё, что больше 60 граммов — уже «лишние калории». Сто грамм этого продукта содержит 500-600 калорий. Также возможны неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта.

Например, грецкого ореха рекомендуется употреблять пять—шесть половинок от ядра в сутки. Миндаля или фундука — 10–12 штук. Кедровых орешков — столовую ложку с горкой, — пояснила специалист.

Она также рассказала, что орехи, несмотря на наличие жиров, способствуют снижению уровня «плохого» холестерина. Так, исследования подтверждают, что регулярное употребление этого продукта людьми 60-70 лет уменьшает риск развития атеросклероза и других сердечных заболеваний.

Денисова добавила, что больше всего омеги-3, считающейся самой полезной для сердца и сосудов, содержится в грецком орехе, передают «Аргументы и факты».

Ранее врачи Елена Малышева и Андрей Продеус рассказали о «суперпродуктах», способных продлить жизнь. По их словам, таковой является пища, богатая растительным белком. Лучшими растительными продуктами были названы нежареный арахис, семена тыквы и грецкий орех.