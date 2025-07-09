Ни минуты у плиты! Завтрак с фисташками и апельсином — безумно вкусно

Этот витаминный завтрак сочетает яркие вкусы и максимальную пользу натуральных ингредиентов. Нежная сладость облепихи, цитрусовые нотки красных апельсинов и хруст фисташек создают гармоничную композицию. Идеальный вариант для полезного начала дня.
Ингредиенты:
- зеленая гречневая крупа — 1 стакан;
- облепиха — 0,5 стакана;
- красные апельсины — 1 шт.;
- фисташки — 40 г;
- кокосовое масло — 1 ст. л.;
- цветочный мед — 2 ст. л.;
- абрикосовый урбеч — 2 ст. л.
Приготовление:
- Зеленую гречку замочить в воде на 6–8 часов, затем промыть.
- Облепиху перебрать, удалить веточки и промыть.
- Апельсин очистить от кожуры и нарезать тонкими дольками.
- Фисташки очистить и слегка измельчить ножом.
- Смешать подготовленную гречку с облепихой и дольками апельсина.
- Добавить растопленное кокосовое масло и мед, аккуратно перемешать.
- Разложить по тарелкам, полить урбечем и посыпать фисташками.
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