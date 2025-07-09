Ни минуты у плиты! Завтрак с фисташками и апельсином — безумно вкусно

Ни минуты у плиты! Завтрак с фисташками и апельсином — безумно вкусно

Этот витаминный завтрак сочетает яркие вкусы и максимальную пользу натуральных ингредиентов. Нежная сладость облепихи, цитрусовые нотки красных апельсинов и хруст фисташек создают гармоничную композицию. Идеальный вариант для полезного начала дня.

Ингредиенты:

зеленая гречневая крупа — 1 стакан;

облепиха — 0,5 стакана;

красные апельсины — 1 шт.;

фисташки — 40 г;

кокосовое масло — 1 ст. л.;

цветочный мед — 2 ст. л.;

абрикосовый урбеч — 2 ст. л.

Приготовление:

Зеленую гречку замочить в воде на 6–8 часов, затем промыть. Облепиху перебрать, удалить веточки и промыть. Апельсин очистить от кожуры и нарезать тонкими дольками. Фисташки очистить и слегка измельчить ножом. Смешать подготовленную гречку с облепихой и дольками апельсина. Добавить растопленное кокосовое масло и мед, аккуратно перемешать. Разложить по тарелкам, полить урбечем и посыпать фисташками.

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