Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 09:10

Ни минуты у плиты! Завтрак с фисташками и апельсином — безумно вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот витаминный завтрак сочетает яркие вкусы и максимальную пользу натуральных ингредиентов. Нежная сладость облепихи, цитрусовые нотки красных апельсинов и хруст фисташек создают гармоничную композицию. Идеальный вариант для полезного начала дня.

Ингредиенты:

  • зеленая гречневая крупа — 1 стакан;
  • облепиха — 0,5 стакана;
  • красные апельсины — 1 шт.;
  • фисташки — 40 г;
  • кокосовое масло — 1 ст. л.;
  • цветочный мед — 2 ст. л.;
  • абрикосовый урбеч — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Зеленую гречку замочить в воде на 6–8 часов, затем промыть.
  2. Облепиху перебрать, удалить веточки и промыть.
  3. Апельсин очистить от кожуры и нарезать тонкими дольками.
  4. Фисташки очистить и слегка измельчить ножом.
  5. Смешать подготовленную гречку с облепихой и дольками апельсина.
  6. Добавить растопленное кокосовое масло и мед, аккуратно перемешать.
  7. Разложить по тарелкам, полить урбечем и посыпать фисташками.

Ранее сообщалось о десерте, который подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, а готовятся буквально за считаные минуты.

еда
рецепты
фрукты
орехи
завтраки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший советник раскритиковал решения Трампа по Украине
В Госдуме призвали не доверять материалам CNN c угрозами Трампа Путину
Генерал ответил на заявление ВСУ о сбитых 728 дронах России
Таджикистан выгнал афганских беженцев под угрозой ареста
На Украине пожаловались на рекордную атаку дронов
Воробьев рассказал о новшествах в сфере ЖКУ в Подмосковье
Ситуация в Курской области утром 9 июля: разгром элиты, бегство наемников
Возросло число пострадавших при атаке БПЛА на пляж в Курске
Погода в Москве в среду, 9 июля: рекордная жара с 1903 года, опасность
Указ о лишении гражданства главы УПЦ засекретили
Бойцы ВС России рассказали о захвате командира ВСУ
Захарова рассказала, что мешает урегулированию конфликта на Украине
В МИД призвали осудить теракты Киева в двух городах России
Мерц счел невозможным дипломатическое урегулирование на Украине
В Житомирской области горит аэродром ВСУ
Путешественникам дали советы, как уберечь себя от микробов в аэропорту
Алиев и Пашинян встретятся в Абу-Даби 10 июля
Россияне получили возможность мгновенно подтвердить участие в СВО
Сотрудники ГИБДД с сиренами выгнали волка из жилого района Башкирии
Эксперт дал прогноз по ценам на квартиры на ближайшие месяцы
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.