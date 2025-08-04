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04 августа 2025 в 09:29

Добавила сыр, и через 5 минут едим! Творожно-сырные палочки — вкуснятина!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим творожно-сырные палочки — хрустящее удовольствие! От таких творожно-сырных палочек будут в восторге дети и взрослые. Они получаются нежными внутри, с аппетитной хрустящей корочкой снаружи, а аромат прованских трав придает им особый шарм. Идеально к чаю, в качестве перекуса или даже на праздничный стол!

Тебе понадобится: 250 г творога, 100 г твердого сыра, 200 г муки, 60 г сливочного масла, 1 яйцо, 1 ч. л. прованских трав.

Приготовление. Смешай творог, яйцо и прованские травы до однородности. Добавь растопленное сливочное масло и тертый сыр, тщательно перемешай. Постепенно вводи муку, замешивая мягкое тесто. Раскатай его в пласт толщиной около 5 мм и нарежь тонкими полосками. Выложи палочки на противень и выпекай 25 минут при 200°C до золотистого цвета. Подавай теплыми — они тают во рту!

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завтраки
перекусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
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