Домашний айс-ти с нектаринами — вкуснее мороженого!

Айс-ти из нектаринов — это освежающий напиток, который станет идеальным спасителем в летнюю жару. Сочетание сладких нектаринов, легкой кислинки лимона и ароматной мяты создает неповторимый вкус. Такой напиток готовится быстро и просто, но превосходит по вкусу многие магазинные варианты.
Ингредиенты:
- листовой чай — 1 ст. л.;
- кипяток — 400 мл;
- холодная вода — 600 мл;
- нектарины — 2 шт.;
- лимон — 0,5 шт.;
- мед или сахар — 2 ч. л.;
- мята — несколько веточек;
- лед — по вкусу.
Приготовление:
- Заварите чай в кипятке, сразу добавьте мед или сахар, дайте остыть.
- Нектарины нарежьте дольками, половину слегка разомните вилкой.
- Лимон нарежьте тонкими дольками.
- В кувшин выложите нектарины, лимон и мяту.
- Добавьте заваренный чай, холодную воду и лед.
- Аккуратно перемешайте и поставьте в холодильник на 30 минут.
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