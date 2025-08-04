Домашний айс-ти с нектаринами — вкуснее мороженого!

Айс-ти из нектаринов — это освежающий напиток, который станет идеальным спасителем в летнюю жару. Сочетание сладких нектаринов, легкой кислинки лимона и ароматной мяты создает неповторимый вкус. Такой напиток готовится быстро и просто, но превосходит по вкусу многие магазинные варианты.

Ингредиенты:

листовой чай — 1 ст. л.;

кипяток — 400 мл;

холодная вода — 600 мл;

нектарины — 2 шт.;

лимон — 0,5 шт.;

мед или сахар — 2 ч. л.;

мята — несколько веточек;

лед — по вкусу.

Приготовление:

Заварите чай в кипятке, сразу добавьте мед или сахар, дайте остыть. Нектарины нарежьте дольками, половину слегка разомните вилкой. Лимон нарежьте тонкими дольками. В кувшин выложите нектарины, лимон и мяту. Добавьте заваренный чай, холодную воду и лед. Аккуратно перемешайте и поставьте в холодильник на 30 минут.

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