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04 августа 2025 в 07:03

Домашний айс-ти с нектаринами — вкуснее мороженого!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Айс-ти из нектаринов — это освежающий напиток, который станет идеальным спасителем в летнюю жару. Сочетание сладких нектаринов, легкой кислинки лимона и ароматной мяты создает неповторимый вкус. Такой напиток готовится быстро и просто, но превосходит по вкусу многие магазинные варианты.

Ингредиенты:

  • листовой чай — 1 ст. л.;
  • кипяток — 400 мл;
  • холодная вода — 600 мл;
  • нектарины — 2 шт.;
  • лимон — 0,5 шт.;
  • мед или сахар — 2 ч. л.;
  • мята — несколько веточек;
  • лед — по вкусу.

Приготовление:

  1. Заварите чай в кипятке, сразу добавьте мед или сахар, дайте остыть.
  2. Нектарины нарежьте дольками, половину слегка разомните вилкой.
  3. Лимон нарежьте тонкими дольками.
  4. В кувшин выложите нектарины, лимон и мяту.
  5. Добавьте заваренный чай, холодную воду и лед.
  6. Аккуратно перемешайте и поставьте в холодильник на 30 минут.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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