«Термальная аномалия»: в российском регионе активизировался вулкан

Ученые зафиксировали активность вулкана Мутновская сопка на Камчатке, передает ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН». Сейсмический мониторинг вулкана и прогноз его извержений невозможен на фоне непрерывного потока афтершоков из очаговых зон сильных землетрясений, отмечается в публикации.

На Мутновском вулкане по спутниковым снимкам зафиксирована термальная аномалия. Вулкану присвоен желтый код опасности, — сообщили ученые.

Ученые призвали не посещать этот вулкан не только из-за его активизации, но и сейсмогенной активизации ряда других вулканов полуострова. О маршруте в кратер даже задумываться сейчас — полное безумие, сказано в сообщении.

В пятницу, 1 августа, у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5. По оценке Единой геофизической службы РАН, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки чувствовались с силой около четырех баллов.

В МЧС сообщили, что на Камчатке установили 120 афтершоков магнитудой до 6,7 после сильного землетрясения. По словам губернатора края Владимира Солодова, оно стало сильнейшим за последнее десятилетие.