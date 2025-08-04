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04 августа 2025 в 10:00

«Термальная аномалия»: в российском регионе активизировался вулкан

Ученые РАН заметили на Камчатке активизацию вулкана Мутновская сопка

Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

Ученые зафиксировали активность вулкана Мутновская сопка на Камчатке, передает ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН». Сейсмический мониторинг вулкана и прогноз его извержений невозможен на фоне непрерывного потока афтершоков из очаговых зон сильных землетрясений, отмечается в публикации.

На Мутновском вулкане по спутниковым снимкам зафиксирована термальная аномалия. Вулкану присвоен желтый код опасности, — сообщили ученые.

Ученые призвали не посещать этот вулкан не только из-за его активизации, но и сейсмогенной активизации ряда других вулканов полуострова. О маршруте в кратер даже задумываться сейчас — полное безумие, сказано в сообщении.

В пятницу, 1 августа, у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5. По оценке Единой геофизической службы РАН, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки чувствовались с силой около четырех баллов.

В МЧС сообщили, что на Камчатке установили 120 афтершоков магнитудой до 6,7 после сильного землетрясения. По словам губернатора края Владимира Солодова, оно стало сильнейшим за последнее десятилетие.

Камчатский край
вулканы
ученые
РАН
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