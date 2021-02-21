В Китае назвали продукты, нуждающиеся в обязательной термообработке

Китайское издание Sohu перечислило продукты, которые нельзя употреблять в сыром виде.
Так, обязательной термической обработке подлежит мясо. Это необходимо, чтобы убрать из продукта кровь и бактерии. Кроме того, рекомендуется замочить куски перед бланшированием.
Обваривать следует маринованные, вяленые блюда и такие свежие овощи, как сельдерей, спаржа и молодая цедрела. Это позволит снизить солёность и содержание нитритов.
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Кроме того, бланширование необходимо продуктам с высоким содержанием щавелевой кислоты: шпинату, молодым побегам бамбука, молодым росткам цицании и горькой тыкве.
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