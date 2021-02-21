В Китае назвали продукты, нуждающиеся в обязательной термообработке

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Китайское издание Sohu перечислило продукты, которые нельзя употреблять в сыром виде.

Так, обязательной термической обработке подлежит мясо. Это необходимо, чтобы убрать из продукта кровь и бактерии. Кроме того, рекомендуется замочить куски перед бланшированием.

Обваривать следует маринованные, вяленые блюда и такие свежие овощи, как сельдерей, спаржа и молодая цедрела. Это позволит снизить солёность и содержание нитритов.

Также автор статьи советует обдавать кипятком фасоль для избежание проблем с пищеварением. Варка необходима и продуктам, которые сложно почистить. Например, цветную капусту и брокколи, в которых могут остаться следы пестицидов и поселиться насекомые.

Кроме того, бланширование необходимо продуктам с высоким содержанием щавелевой кислоты: шпинату, молодым побегам бамбука, молодым росткам цицании и горькой тыкве.

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