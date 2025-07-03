Ресторан у вас дома! Отпадный салат с семгой, руколой и авокадо

Ресторан у вас дома! Отпадный салат с семгой, руколой и авокадо

Ресторан у вас дома! Отпадный салат с семгой, руколой и авокадо! Этот салат — настоящий шедевр, который удивит даже самых искушенных гурманов. Нежное авокадо, слабосоленая семга, пикантные кедровые орехи и свежие черри — идеальное сочетание текстур и вкусов. А легкая заправка с бальзамиком и горчицей придаст блюду изысканную нотку.

Ингредиенты

Рукола — 1 упаковка (около 100 г)

Слабосоленая семга — 150 г

Помидоры черри — 250 г

Кедровые орехи — 50 г

Авокадо — 2 шт. (небольшие, сорта «хаас»)

Оливковое масло — 3 ст. л.

Бальзамический крем — 1 ст. л.

Французская горчица — 1 ч. л.

Лимонный сок — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Тщательно промойте и обсушите руколу — она станет основой салата. Помидоры черри разрежьте пополам. Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и нарежьте аккуратными кубиками, сразу сбрызнув лимонным соком, чтобы сохранить цвет. Кедровые орехи слегка обжарьте на сухой сковороде до золотистого оттенка. Семгу нарежьте кубиками среднего размера. В просторной салатнице соедините руколу, помидоры, авокадо и семгу. Приготовьте заправку: взбейте оливковое масло с лимонным соком, горчицей и бальзамическим кремом до однородной эмульсии. Полейте салат заправкой, аккуратно перемешайте и сверху посыпьте поджаренными кедровыми орехами.

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