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03 июля 2025 в 10:30

Ресторан у вас дома! Отпадный салат с семгой, руколой и авокадо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ресторан у вас дома! Отпадный салат с семгой, руколой и авокадо! Этот салат — настоящий шедевр, который удивит даже самых искушенных гурманов. Нежное авокадо, слабосоленая семга, пикантные кедровые орехи и свежие черри — идеальное сочетание текстур и вкусов. А легкая заправка с бальзамиком и горчицей придаст блюду изысканную нотку.

Ингредиенты

  • Рукола — 1 упаковка (около 100 г)
  • Слабосоленая семга — 150 г
  • Помидоры черри — 250 г
  • Кедровые орехи — 50 г
  • Авокадо — 2 шт. (небольшие, сорта «хаас»)
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Бальзамический крем — 1 ст. л.
  • Французская горчица — 1 ч. л.
  • Лимонный сок — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Тщательно промойте и обсушите руколу — она станет основой салата. Помидоры черри разрежьте пополам. Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и нарежьте аккуратными кубиками, сразу сбрызнув лимонным соком, чтобы сохранить цвет. Кедровые орехи слегка обжарьте на сухой сковороде до золотистого оттенка. Семгу нарежьте кубиками среднего размера.
  2. В просторной салатнице соедините руколу, помидоры, авокадо и семгу. Приготовьте заправку: взбейте оливковое масло с лимонным соком, горчицей и бальзамическим кремом до однородной эмульсии. Полейте салат заправкой, аккуратно перемешайте и сверху посыпьте поджаренными кедровыми орехами.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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