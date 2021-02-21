Диетологи назвали самые полезные и вредные блюда из фастфуда

Современная жизнь проходит на больших скоростях, особенно в крупных городах. Выкроить время на обед удаётся не всегда, поэтому большой популярностью пользуется фастфуд. Из-за неоднородности ассортимента приобретать блюда в ресторанах быстрого питания нужно с умом. Одни продукты наносят непоправимый вред здоровью, а другие вполне подходят для ежедневного употребления. NEWS.ru выяснил у специалистов, как правильно выбрать еду на фуд-корте.

Самое вредное блюдо быстрого питания — это гамбургер из белой булки с котлетой из свинины или говядины, сообщил в беседе с NEWS.ru доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург. Красное мясо негативно влияет на организм, для микрофлоры кишечника это токсин, а от неё напрямую зависят наше здоровье и состояние иммунитета. Вдвойне вреднее — красное мясо, обжаренное на масле.

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При жарке образуются конечные продукты гликирования. Это глюкоза, связанная с кислотами, белками. Они фиксируются в соединительной ткани, этим обуславливается ускоренное старение всех тканей в организме. Михаил Гинзбург доктор медицинских наук, диетолог доктор медицинских наук, диетолог

Более «здоровый» вариант гамбургера — цельнозерновая булочка, цельный кусок курицы, минимум соусов и обилие свежих овощей, сообщает Гинзбург. Такие блюда можно найти во многих точках общепита, главное — тщательно изучить состав.

Овощи содержат пищевые волокна, они препятствуют всасыванию вредных компонентов в кишечнике. Тех же самых продуктов гликирования. Они, как бумажные полотенца, что-то удерживают в себе и забирают. В организме они не остаются, — пояснил Гинзбург.

Сочетание гамбургера с сочной котлетой и холодных напитков особенно вредно для организма, рассказал NEWS.ru врач-диетолог Евгений Арзамасцев. Низкая температура вызывает спазм желудочного сфинктера, что нарушает процесс пищеварения. И без того вредная пища застаивается в желудке, а это дополнительная нагрузка на организм. Как сообщил врач, такая частая трапеза может привести к гастриту.

Любые сладкие, газированные напитки, которые есть во всех ресторанах фастфуда, — один из самых вредных продуктов, существующих в мире, сообщил Михаил Гинзбург. Они содержат ударную дозу сахара, которая благодаря пузырькам газа всасывается в кровь мгновенно. Это грозит лишним весом, нарушением синтеза глюкозы в организме и сахарным диабетом.

Ещё одна претензия диетологов к блюдам фастфуда заключается в том, что они содержат большое количество добавок для усиления вкуса продуктов, например, глутамат натрия. Этих компонентов много в соусах. Ингредиент добавляется специально, чтобы человеку понравилась пища и он пришёл в ресторан ещё раз, отметил в разговоре с NEWS.ru врач-диетолог Алексей Ковальков. Блюдо с добавкой обладает ярким вкусом, человек теряет над собой контроль и переедает. К тому же с помощью биодобавки можно легко скрыть продукты плохого качества. Даже протухшая курица будет казаться вкусной.

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Самым безвредным блюдом из ресторанов фастфуда диетолог Евгений Арзамасцев назвал суши и роллы. Входящий в их состав рис — это прекрасный источник пищевых волокон и сложных углеводов, которые обеспечивают сытость надолго. А в рыбе содержатся полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и много фосфора. Правда, лучше употреблять это блюдо без соевого соуса. Хотя он и низкокалорийный, в его составе много соли. Её избыток задерживает жидкость в организме и провоцирует подъём артериального давления.

«Второстепенные» блюда ресторанов диетолог Арзамасцев также назвал полезными. Это салаты, нарезанные овощи и фрукты. Также вредными не являются куриные стрипсы, если очистить их от румяной корочки и употреблять без соуса. Это хороший источник легко усваиваемого белка.

Стоит обратить внимание на точки фастфуда, которые позиционируют себя как рестораны здорового питания. Например, удачный вариант перекуса — это ролл из лаваша с овощами и куриной грудкой. В таких заведениях даже встречаются паровые котлеты с овощами. К сожалению, подобных ресторанов гораздо меньше, чем традиционных, в меню которых можно найти пиццу и гамбургеры.