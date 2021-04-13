Уже бесполезно: доктор Мясников оценил закрытие границы с Турцией

https://static.news.ru/photo/fcdc1c0c-a143-11ea-8132-fa163e074e61_660.jpg Фото: drmyasnikov/facebook.com

Закрывать границы с Турцией в связи с увеличением случаев заражения COVID-19 бесполезно. Подобная мера не поможет остановить распространение коронавируса в России. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

В беседе с интернет-изданием URA.RU Мясников объяснил , что, по его мнению, единственным действенным средством для борьбы с коронавирусом является вакцинация.

Мы, с одной стороны, боимся, кричим: «Ай, с Турции едут, всё плохо, всё пропало, шеф, закрывай границы», — а почему тогда все не вакцинируетесь? — подчеркнул медик.

Мясников полагает, что в Россию уже завезены новые штаммы коронавируса, просто масштабы их распространения пока не определены. Что касается прибывающих из-за границы, то они не внесут большого вклада в распространение COVID-19, поскольку он определяется менее чем у 1% туристов.

Ранее стало известно, что Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией на срок с 15 апреля по 1 июня в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Об этом писал NEWS.ru.