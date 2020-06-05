Учёные предупредили о всплеске венерических болезней после коронавируса

https://static.news.ru/photo/c5f1aa9c-a713-11ea-8940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

На выходе из пандемии коронавируса общество может столкнуться с новой напастью — вспышками целого ряда других заболеваний. В первую очередь это инфекции, передающиеся половым путём (ИППП), такие как гонорея и сифилис, предупредили учёные.

Одной из первых об этом заявила эпидемиолог из США Аманда Симанек. По её словам, с одной стороны, сейчас число регистрируемых случаев должно уменьшиться из-за ограничения социальных контактов. С другой стороны, снижение уровня выявления половых инфекций приведёт к их всплеску позже.

Причиной этого станет то, что в период пандемии силы медиков были переориентированы на пациентов с COVID-19, в то время как другим заболеваниям — лечению и профилактике — вынужденно уделяли меньше внимания.

Переориентация сил здравоохранения привела к сокращению мер и усилий по борьбе со вспышками ИППП. Лечение пациентов и их половых партнёров проводилось на условиях физического дистанцирования и минимизации личных посещений клиники. Терапия назначалась преимущественно с использованием телемедицины на основании общих симптомов, — рассказала «Известиям» гинеколог-репродуктолог Екатерина Ожогина, отметив низкую эффективность такого подхода.

Другие российские специалисты подтвердили, что в связи с эпидемией коронавируса во многих медицинских учреждениях были приостановлены услуги по лечению и профилактике ИППП. Впрочем, такова ситуация во всём мире, сообщили в Европейской академии дерматовенерологии.

Учёные отметили, что вопрос передачи COVID-19 половым путём остаётся открытым, тем не менее заразиться им при сексуальном контакте несложно.

Однако есть и хорошие новости. Некоторые распространённые инфекции благодаря самоизоляции пошли на спад. По данным Всемирной организации здравоохранения, существенно снизилась заболеваемость гриппом и другими сезонными вирусами. Меньше стало случаев заболеваний ветряной оспой и краснухой.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что борьба с коронавирусной инфекцией COVID-19 должна способствовать разработке алгоритма действий для реагирования на подобные вспышки заболеваний в будущем. Как бы то ни было, а они неизбежны, высказала мнение она.