Учёные из разных стран перечислили восемь научных доказательств пользы шоколада. Об этом
Исследование Международного общества спортивного питания (International Society of Sports Nutrition) показало, что антиоксиданты флавоноиды, содержащиеся в шоколаде, помогают лучше усваивать кислород и увеличивать нитриты в организме, что способствует развитию выносливости у человека.
Отмечается, что важно есть шоколад с высоким содержанием какао. Именно такой продукты насыщен витаминами и минералами. Шоколад содержит магний, фолиевую кислоту, цинк, бета-каротин, железо, кальций, селен, а также различные масла и многие другие полезные вещества.
Кроме того, немецкие исследователи обнаружили в шоколаде пользу для кожи. Те же самые флавоноиды защищают кожу от ультрафиолетового излучения. Однако отмечается, что шоколад не может обеспечить полноценную защиту от УФ-лучей.
В исследовании, проведённом в Государственном университете Сан-Диего, было обнаружено, что люди, которые ели 50 граммов тёмного шоколада каждый день в течение двух недель, имели более низкий уровень сахара в крови и более низкий уровень плохого холестерина, по сравнению с другой группой людей, которые не употребляли тёмный шоколад, — сообщило издание.
Исследователи из Йельского университета обнаружили, что тебромин (горькое вещество в шоколаде) держит кровяное давление под контролем. А исследователи австралийского Университета Монаша в Мельбурне выяснили, что тёмный шоколад снижает риск сердечного приступа.
Авторы статьи в британском научном журнале Journal of Psychopharmacology выяснили, что любители шоколада меньше подвержены стрессам и чувствуют себя очень счастливыми.
А учёные из Австралии считают, что шоколад помогает при умственных нагрузках и существенно повышает концентрацию внимания, улучшает память и работу мозга в целом.
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