https://static.news.ru/photo/55de5586-1ed1-11ea-825d-fa163e074e61_660.jpg Фото: StockSnap /Pixabay.com

Учёные из разных стран перечислили восемь научных доказательств пользы шоколада. Об этом сообщило шведское издание Expressen.

Исследование Международного общества спортивного питания (International Society of Sports Nutrition) показало, что антиоксиданты флавоноиды, содержащиеся в шоколаде, помогают лучше усваивать кислород и увеличивать нитриты в организме, что способствует развитию выносливости у человека.

Отмечается, что важно есть шоколад с высоким содержанием какао. Именно такой продукты насыщен витаминами и минералами. Шоколад содержит магний, фолиевую кислоту, цинк, бета-каротин, железо, кальций, селен, а также различные масла и многие другие полезные вещества.

Кроме того, немецкие исследователи обнаружили в шоколаде пользу для кожи. Те же самые флавоноиды защищают кожу от ультрафиолетового излучения. Однако отмечается, что шоколад не может обеспечить полноценную защиту от УФ-лучей.

В исследовании, проведённом в Государственном университете Сан-Диего, было обнаружено, что люди, которые ели 50 граммов тёмного шоколада каждый день в течение двух недель, имели более низкий уровень сахара в крови и более низкий уровень плохого холестерина, по сравнению с другой группой людей, которые не употребляли тёмный шоколад, — сообщило издание.

Исследователи из Йельского университета обнаружили, что тебромин (горькое вещество в шоколаде) держит кровяное давление под контролем. А исследователи австралийского Университета Монаша в Мельбурне выяснили, что тёмный шоколад снижает риск сердечного приступа.

Авторы статьи в британском научном журнале Journal of Psychopharmacology выяснили, что любители шоколада меньше подвержены стрессам и чувствуют себя очень счастливыми.

А учёные из Австралии считают, что шоколад помогает при умственных нагрузках и существенно повышает концентрацию внимания, улучшает память и работу мозга в целом.

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