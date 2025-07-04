Готовится 15 минут! Шоколадно-вишневое варенье — просто отвал башки

Это шоколадно-вишневое варенье готовится легко и всего за 15 минут, а результат поражает даже искушенных гурманов! Его вкус — просто отвал башки.

Понадобится: 500 г вишни (можно замороженной), 300 г сахара, 50 г какао-порошка, 100 г темного шоколада (70% какао) и 1 ч. л. лимонного сока.

Вишню промойте, удалите косточки и переложите в кастрюлю с толстым дном. Добавьте сахар и лимонный сок, доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Уменьшите огонь и варите 10 минут, затем добавьте какао и размешайте до однородности. Поломайте шоколад на кусочки, введите в варенье и держите на огне еще 2-3 минуты, пока шоколад полностью не растворится.

Готовое варенье разлейте по стерильным банкам и закройте крышками — оно идеально сочетается с блинами, мороженым или просто с чаем. Шоколад придает вишне благородную горчинку и бархатистую текстуру, а лимонный сок сохраняет яркий цвет ягод.

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