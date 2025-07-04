Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 08:32

Готовится 15 минут! Шоколадно-вишневое варенье — просто отвал башки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это шоколадно-вишневое варенье готовится легко и всего за 15 минут, а результат поражает даже искушенных гурманов! Его вкус — просто отвал башки.

Понадобится: 500 г вишни (можно замороженной), 300 г сахара, 50 г какао-порошка, 100 г темного шоколада (70% какао) и 1 ч. л. лимонного сока.

Вишню промойте, удалите косточки и переложите в кастрюлю с толстым дном. Добавьте сахар и лимонный сок, доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Уменьшите огонь и варите 10 минут, затем добавьте какао и размешайте до однородности. Поломайте шоколад на кусочки, введите в варенье и держите на огне еще 2-3 минуты, пока шоколад полностью не растворится.

Готовое варенье разлейте по стерильным банкам и закройте крышками — оно идеально сочетается с блинами, мороженым или просто с чаем. Шоколад придает вишне благородную горчинку и бархатистую текстуру, а лимонный сок сохраняет яркий цвет ягод.

Ранее стало известно, как приготовить густой клубничный джем.

шоколад
вишня
варенье
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Маленькая девочка стала причиной жесткой лобовой аварии в Твери
Российские военные впервые применили в Кривом Роге ракету «Гром-1»
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
Премьера спектакля «Терраса» состоится в LA'Театре в Москве
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.