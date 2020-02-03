https://static.news.ru/photo/f2f71c94-4678-11ea-8997-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные из Санкт-Петербурга научились определять некачественные ароматические добавки в колбасных изделиях, используя витамин B4.

По словам специалистов, способ позволяет находить следы «жидкого дыма» в мясной продукции, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета.

Учёные используют возможности глубоких эвтектических растворителей.

Обычно их получают из двух веществ, а затем с их помощью извлекают третье. Мы подумали, почему бы не попробовать извлечь вещество не с помощью растворителя, а за счёт его образования, — заявил доцент СПбГУ Андрей Шишов.

Чтобы найти фенол, достаточно измельчить колбасу и залить её органическим растворителем. После этого учёные помещают смесь в бумагу, которая покрыта кристаллами витамина B4. Если фенолы находятся в колбасном изделии, они покроют поверхность листа, поэтому их будет легко обнаружить с помощью хроматографа. Для этого бумагу нужно промыть водой, а затем измерить раствор, отмечают учёные.

По словам исследователей, этот метод заметно дешевле других. Он позволяет определить наличие фенолов за 30 минут времени.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из Крымского федерального университета создали полезный майонез, в нём отсутствуют искусственные ингредиенты, а вместо консервантов используются гидролаты розмарина, сельдерея, укропа и базилика.