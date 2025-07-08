Постругали колбаску и пекинку и за 10 минут получили суперский салат!

Постругали колбаску и пекинку и за 10 минут получили суперский салат!

Постругали колбаску и пекинку и за 10 минут получили суперский салат! Этот салат — простой и вкусный вариант для любого случая. Хрустящая капуста, аромат копченой колбасы и свежие овощи в майонезе создают сытное и приятное сочетание, которое легко приготовить.

Ингредиенты

Пекинская капуста — 200 г

Копченая колбаса — 200 г

Кукуруза — 0,5 банки

Огурцы — 2 шт.

Помидор — 1 шт.

Яйца куриные — 2 шт.

Майонез — 4 ст. л.

Соль — по вкусу

Зелень — по желанию

Приготовление

Отвари яйца вкрутую, остуди и очисти. Вымой и обсуши капусту, нарежь соломкой. Огурцы очисти (если нужно) и нарежь кубиками. Помидор порежь мелко, сняв кожуру, если плотная. Колбасу очисти от пленки и нарежь кубиками или полосками. Яйца нарежь мелко. С кукурузы слей рассол. Смешай все ингредиенты, добавь майонез, посоли и перемешай. Оставь на 10–15 минут при комнатной температуре. Подавай, украсив зеленью.

Получается легкий и сытный салат, который легко разнообразит любое меню.

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