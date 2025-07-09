Блинный салатик, который лучше мясных! 4 простых ингредиента — и готово! Салат из яичных блинчиков — это альтернатива привычным мясным салатам, где вместо картошки — яичные блины. Он сытный, но не тяжёлый, с разными текстурами: сочная кукуруза, свежий огурец, плотная колбаса и мягкие блинчики. И без майонеза — только йогурт с горчицей.
Ингредиенты
- Колбаса варено-копчёная или охотничьи колбаски — 200 г
- Кукуруза консервированная — 200 г
- Огурец — 1 шт.
- Яйца — 4 шт.
- Молоко — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Масло растительное — для жарки
Заправка
- Укроп, соль — по вкусу
- Йогурт греческий — 100 г
- Горчица дижонская — 1 ч. л.
- Перец чёрный — по вкусу
Приготовление
- Взбейте яйца с молоком и солью. На смазанной сковороде пожарьте тонкие блины. Остудите, сверните в рулетики и нарежьте соломкой. Нарежьте колбасу брусочками, огурец — тонкой соломкой. Кукурузу откиньте на сито. Смешайте йогурт, горчицу, соль и перец.
- Соедините всё в миске, добавьте половину заправки. Перемешайте, введите остатки соуса. Уберите салат в холодильник на 30 минут.
Салат вкусный, необычный и отлично подойдёт, если хочется чего-то нового.
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