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09 июля 2025 в 05:45

Блинный салатик, который лучше мясных! 4 простых ингредиента — и готово

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Блинный салатик, который лучше мясных! 4 простых ингредиента — и готово! Салат из яичных блинчиков — это альтернатива привычным мясным салатам, где вместо картошки — яичные блины. Он сытный, но не тяжёлый, с разными текстурами: сочная кукуруза, свежий огурец, плотная колбаса и мягкие блинчики. И без майонеза — только йогурт с горчицей.

Ингредиенты

  • Колбаса варено-копчёная или охотничьи колбаски — 200 г
  • Кукуруза консервированная — 200 г
  • Огурец — 1 шт.
  • Яйца — 4 шт.
  • Молоко — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Заправка

  • Укроп, соль — по вкусу
  • Йогурт греческий — 100 г
  • Горчица дижонская — 1 ч. л.
  • Перец чёрный — по вкусу

Приготовление

  1. Взбейте яйца с молоком и солью. На смазанной сковороде пожарьте тонкие блины. Остудите, сверните в рулетики и нарежьте соломкой. Нарежьте колбасу брусочками, огурец — тонкой соломкой. Кукурузу откиньте на сито. Смешайте йогурт, горчицу, соль и перец.
  2. Соедините всё в миске, добавьте половину заправки. Перемешайте, введите остатки соуса. Уберите салат в холодильник на 30 минут.

Салат вкусный, необычный и отлично подойдёт, если хочется чего-то нового.

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яйца
КОЛБАСА
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кукуруза
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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