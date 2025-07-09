Блинный салатик, который лучше мясных! 4 простых ингредиента — и готово

Блинный салатик, который лучше мясных! 4 простых ингредиента — и готово

Блинный салатик, который лучше мясных! 4 простых ингредиента — и готово! Салат из яичных блинчиков — это альтернатива привычным мясным салатам, где вместо картошки — яичные блины. Он сытный, но не тяжёлый, с разными текстурами: сочная кукуруза, свежий огурец, плотная колбаса и мягкие блинчики. И без майонеза — только йогурт с горчицей.

Ингредиенты

Колбаса варено-копчёная или охотничьи колбаски — 200 г

Кукуруза консервированная — 200 г

Огурец — 1 шт.

Яйца — 4 шт.

Молоко — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Заправка

Укроп, соль — по вкусу

Йогурт греческий — 100 г

Горчица дижонская — 1 ч. л.

Перец чёрный — по вкусу

Приготовление

Взбейте яйца с молоком и солью. На смазанной сковороде пожарьте тонкие блины. Остудите, сверните в рулетики и нарежьте соломкой. Нарежьте колбасу брусочками, огурец — тонкой соломкой. Кукурузу откиньте на сито. Смешайте йогурт, горчицу, соль и перец. Соедините всё в миске, добавьте половину заправки. Перемешайте, введите остатки соуса. Уберите салат в холодильник на 30 минут.

Салат вкусный, необычный и отлично подойдёт, если хочется чего-то нового.

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