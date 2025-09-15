Хрустящий картофельный омлет: завтрак за 15 минут, который нравится всем

Хрустящий картофельный омлет: завтрак за 15 минут, который нравится всем

Хрустящий картофельный омлет — это идеальный завтрак, который сочетает нежность яиц и золотистую корочку тертого картофеля. Он готовится за 15 минут и нравится всем — и детям, и взрослым.

Вкус этого блюда — это гармония хрустящей картошки снаружи и воздушной яичной текстуры внутри с ароматом чеснока и зелени.

Рецепт: натрите на крупной терке 2 крупные картофелины, отожмите лишнюю влагу. Смешайте картофель с 4 яйцами, 50 мл молока, солью, перцем и мелко нарезанным укропом. Разогрейте на сковороде 2 ст. л. растительного масла, выложите смесь, разровняйте и жарьте на среднем огне 7–8 минут под крышкой. Переверните омлет на тарелку и верните на сковороду другой стороной, жарьте еще 5 минут до румяности.

Секрет хруста — не перемешивать омлет во готовки и хорошо отжать картофель. Подавайте горячим со сметаной — это блюдо заменит и завтрак, и ужин.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные оладьи из 3 ингредиентов за 10 минут: без яиц и муки.