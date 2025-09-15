Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 23:00

Хрустящий картофельный омлет: завтрак за 15 минут, который нравится всем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящий картофельный омлет — это идеальный завтрак, который сочетает нежность яиц и золотистую корочку тертого картофеля. Он готовится за 15 минут и нравится всем — и детям, и взрослым.

Вкус этого блюда — это гармония хрустящей картошки снаружи и воздушной яичной текстуры внутри с ароматом чеснока и зелени.

Рецепт: натрите на крупной терке 2 крупные картофелины, отожмите лишнюю влагу. Смешайте картофель с 4 яйцами, 50 мл молока, солью, перцем и мелко нарезанным укропом. Разогрейте на сковороде 2 ст. л. растительного масла, выложите смесь, разровняйте и жарьте на среднем огне 7–8 минут под крышкой. Переверните омлет на тарелку и верните на сковороду другой стороной, жарьте еще 5 минут до румяности.

Секрет хруста — не перемешивать омлет во готовки и хорошо отжать картофель. Подавайте горячим со сметаной — это блюдо заменит и завтрак, и ужин.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные оладьи из 3 ингредиентов за 10 минут: без яиц и муки.

яйца
омлеты
рецепты
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.