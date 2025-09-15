Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 16:00

Салат «Восторг» с курицей и черносливом: идеальное сочетание сытности и легкости

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Восторг» с курицей и черносливом — это идеальное сочетание нежности, сытности и свежести. Хрустящий огурец прекрасно дополняет курицу, чернослив и орехи, создавая по-настоящему праздничный вкус и сочность.

Ингредиенты

  • Куриная грудка — 300 г
  • Яйца — 5 шт.
  • Огурец свежий — 1 шт.
  • Грецкие орехи — 100 г
  • Чернослив — небольшая горсть
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Майонез — по вкусу

Приготовление

  1. Куриную грудку отварите, остудите и нарежьте кубиками. Яйца сварите вкрутую, отделите белки от желтков и натрите отдельно. Чернослив нарежьте мелкими кусочками, орехи измельчите, сыр натрите на средней тёрке. Огурец нарежьте мелкими кубиками и слегка отожмите лишний сок.
  2. Выкладывайте салат слоями, промазывая майонезом: курица, белки, чернослив, огурец, желтки, сыр. В завершение обильно посыпьте измельчёнными грецкими орехами. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа.

Ранее мы готовили салат «Самый вкусный» с говядиной и овощами. Он станет звездой любого стола.

салаты
курица
чернослив
простой рецепт
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.