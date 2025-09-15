Салат «Восторг» с курицей и черносливом: идеальное сочетание сытности и легкости

Салат «Восторг» с курицей и черносливом — это идеальное сочетание нежности, сытности и свежести. Хрустящий огурец прекрасно дополняет курицу, чернослив и орехи, создавая по-настоящему праздничный вкус и сочность.

Ингредиенты

Куриная грудка — 300 г

Яйца — 5 шт.

Огурец свежий — 1 шт.

Грецкие орехи — 100 г

Чернослив — небольшая горсть

Сыр твёрдый — 100 г

Майонез — по вкусу

Приготовление

Куриную грудку отварите, остудите и нарежьте кубиками. Яйца сварите вкрутую, отделите белки от желтков и натрите отдельно. Чернослив нарежьте мелкими кусочками, орехи измельчите, сыр натрите на средней тёрке. Огурец нарежьте мелкими кубиками и слегка отожмите лишний сок. Выкладывайте салат слоями, промазывая майонезом: курица, белки, чернослив, огурец, желтки, сыр. В завершение обильно посыпьте измельчёнными грецкими орехами. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа.

