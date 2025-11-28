День матери
Этот салат с копченой курицей и корейской морковью стал семейным фаворитом — готовится почти мгновенно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот салат — полноценное блюдо, которое не требует гарнира. Копченые бедра придают насыщенный вкус, корейская морковь — остроту и хруст, а шампиньоны и яйца делают салат по-настоящему сытным.

350 г копченых куриных бедер отделяю от кости и нарезаю кубиками. 250 г шампиньонов промываю, нарезаю пластинками и обжариваю. 200 г твердого сыра и 4 отварных яйца натираю на крупной терке.

Все ингредиенты складываю в салатник, добавляю 250 г моркови по-корейски. Заправляю майонезом по вкусу и аккуратно перемешиваю. Даю салату пропитаться 10–15 минут перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

