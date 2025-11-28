День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 04:09

Превращаю обычные шампиньоны в изысканную закуску — мариную с соевым соусом, чили и чесноком по-корейски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти грибы хороши в любой ситуации: как закуска к крепким напиткам, как дополнение к мясу или даже как компонент для салатов. Они хранятся в холодильнике несколько дней, не теряя вкуса.

500 г свежих шампиньонов тщательно мою. Если грибы крупные, разрезаю на половинки или четвертинки. Одну красную луковицу нарезаю тонкими полукольцами, один сладкий перец — соломкой.

Для маринада смешиваю 4 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. оливкового масла, сок половины лимона, 1 ч. л. сахара, ½ ч. л. соли, щепотку черного перца, 1 ч. л. хлопьев чили и 3 измельченных зубчика чеснока. В стеклянной банке или контейнере слоями выкладываю грибы, лук и перец, заливаю маринадом и аккуратно перемешиваю. Накрываю крышкой и убираю в холодильник минимум на 4–6 часов, а лучше на ночь. Перед подачей посыпаю свежей зеленью.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
еда
рецепты
грибы
соусы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кекс-миллионер: финансье — выпечка, которая манит деньги
Юрист ответил, чем грозит просмотр видео без наушников в московском метро
Завестись зимой без проблем: выбираем автомобильный аккумулятор для морозов
Психолог рассказала, как убедить ребенка навести порядок в комнате
Психолог рассказала, как семейному человеку найти время на хобби
ПВО сбила летевшие на Москву дроны ВСУ
«Палка о двух концах»: Степашин прояснил ситуацию с ключевой ставкой в РФ
Биография Любови Полищук: как жила и умерла народная артистка России
Юрист ответил, чем грозит собственнику фиктивная регистрация мигрантов
Кардиолог назвала болезни сердца, которые могут быть опаснее инфаркта
Россиянам рассказали, какие выплаты полагаются гражданам до пенсии
Психолог перечислила способы справиться с плачем ребенка без причины
«Главный защитник»: названо неочевидное преимущество цикория
Стало известно о смерти служащей Нацгвардии после стрельбы у Белого дома
SHOT: серия взрывов прогремела над Саратовом и Энгельсом на фоне работы ПВО
Депутат призвал запретить в России один вид детских игрушек
Проблемы из-за Долиной, предательства, суды: где сейчас певица Слава
Психолог пояснила, как помочь ребенку лучше учиться в школе
Центробанку предложили выпустить новую банкноту самого крупного номинала
«Морская империя зла»: почему Британия хочет ослабить и уничтожить Россию
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.