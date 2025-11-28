Превращаю обычные шампиньоны в изысканную закуску — мариную с соевым соусом, чили и чесноком по-корейски

Эти грибы хороши в любой ситуации: как закуска к крепким напиткам, как дополнение к мясу или даже как компонент для салатов. Они хранятся в холодильнике несколько дней, не теряя вкуса.

500 г свежих шампиньонов тщательно мою. Если грибы крупные, разрезаю на половинки или четвертинки. Одну красную луковицу нарезаю тонкими полукольцами, один сладкий перец — соломкой.

Для маринада смешиваю 4 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. оливкового масла, сок половины лимона, 1 ч. л. сахара, ½ ч. л. соли, щепотку черного перца, 1 ч. л. хлопьев чили и 3 измельченных зубчика чеснока. В стеклянной банке или контейнере слоями выкладываю грибы, лук и перец, заливаю маринадом и аккуратно перемешиваю. Накрываю крышкой и убираю в холодильник минимум на 4–6 часов, а лучше на ночь. Перед подачей посыпаю свежей зеленью.

