Терапевт рассказала, какая обувь нужна в конце осени — начале зимы Терапевт Булгакова: в конце осени — начале зимы нельзя носить матерчатую легкую обувь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-терапевт Оксана Булгакова заявила NEWS.ru, что в конце осени — начале зимы уже нельзя носить матерчатую, легкую обувь, даже если «не холодно». По ее словам, кеды, кроссовки или мокасины не приспособлены для зимних дорог, «слишком сильно дышат», что чревато переохлаждением и простудами. Эксперт подчеркнула, что гражданам стоит предпочесть кожаные утепленные и непромокаемые модели.

Даже сейчас, в конце ноября, особо смелые или беспечные любят играть в игру «да мне только до метро добежать» в чуть ли не летних кедах, кроссовках или мокасинах. На улице мороз и снег, дожди, и замша промокает на счет раз, к тому же подошва предательски скользит и грозит нам переломами. Пора уже повзрослеть и в мороз носить кожаные теплые ботинки или сапоги, — отметила медик.

Она добавила, что если все-таки человек промок или слишком долго стоял «практически босой» на холоде, то игнорировать «сырость» в ногах ни в коем случае нельзя.

Как только пришли домой — сразу снимайте промокшую обувь, примите горячий душ, а лучше ванну. Потом горячий чай. Все это позволит расширить сосуды в ногах, согреться. Надеть теплые сухие носки, можно шерстяные, лучше пусть вам станет очень жарко, пусть ноги горят, чем потом температурить. А лучше — перестать героически ходить практически босиком в такую погоду, — резюмировала Булгакова.

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