Россиянам рекомендовали отказаться от любимого новогоднего салата

Любителям салата из крабовых палочек нужно максимально сократить его употребление или полностью исключить из своего рациона. Об этом заявила в интервью РИА Новости нутрициолог Алёна Степанова. По её словам, продукт, имитирующий крабовое мясо, не содержит полезных веществ и необходимость его употребления сомнительна.

Как напомнила Алёна Степанова, крабовые палочки являются продуктом-имитацией и не содержат в себе мясо краба.

По цвету, вкусу и текстуре они лишь напоминают крабовое мясо, но состоят из переработанной рыбы, крахмала, красителя, вкусовых добавок. Польза в продукте промышленного производства сомнительна. Если мы говорим о здоровом питании, то лучше съесть крабовое мясо, креветки или рыбу, — сказала нутрициолог.

Она отметила. что чаще всего крабовые палочки можно увидеть в салатах, заправленных майонезом, что ещё сильнее снижает и без того сомнительную пользу продукта. При этом эксперт не запрещает есть такой салат совсем. Так, в случае если человек отправился в гости и на столе нет более здоровой альтернативы, одна-две ложки салата вреда не принесут.

Если же вы на лечебном питании, рекомендую воздержаться от крабовых палочек, а также советую отказаться от них тем, у кого есть аллергические симптомы, проблемы с пищеварением, аутоиммунные заболевания, пищевая чувствительность, кожные проявления, хроническая усталость, апатия, депрессия, мигрени, головные боли, — резюмировала нутрициолог.

Ранее норвежские учёные провели эксперимент, в рамках которого выяснилось, что испытуемые, которые придерживались средиземноморской диеты, потребляли в два — четыре раза больше токсинов, чем те, кто следовал североевропейской диете.