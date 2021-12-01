Норвежские учёные рассказали о недостатках средиземноморской диеты

Норвежские учёные провели эксперимент, в рамках которого выяснилось, что испытуемые, которые придерживались средиземноморской диеты, потребляли в два — четыре раза больше токсинов, чем те, кто следовал североевропейской диете. После этого участников эксперимента разделили на две группы: первая группа ела продукты из средиземноморской диеты, выращенные обычным способом, а вторая потребляла те же самые продукты, но выращенные экологически чистым способом, пишет Live 24.

В группе, которая придерживалась средиземноморской диеты с продуктами, выращенными экологически чистым способом, уровень потребления токсинов из окружающей среды снизился на 90% по сравнению с группой, которая жила на средиземноморской диете с продуктами, произведёнными обычным способом, — заявил профессор кафедры диетологии в Университете Осло Пер Уле Иверсен.

Учёные подчеркнули, что выращенные обычным способом фрукты, овощи и цельное зерно являются одними из крупнейших источников токсинов, скопившихся в продуктах из окружающей среды. Вредные вещества меняют гормональный фон, а также ослабляют репродуктивную и иммунную системы.

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