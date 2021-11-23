Диетолог назвала три причины зимнего переедания

Зимой люди набирают вес из-за большого количества одежды и отсутствия тактильных контактов, заявила диетолог, нутрициолог и психолог, автор книги «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова. Помимо этого, люди больше едят из-за телевидения, депрессии и недостатка тепла, пишет «Радио 1».

Первая — отсутствие тактильного контакта из-за большого количества одежды, которую мы носим. Поэтому, чтобы не набрать вес, нужно больше обниматься, нужно больше тактильно контактировать, побольше раздеваться и ходить дома без одежды или в лёгкой одежде, — посоветовала Богданова.

В качестве второй причины эксперт выделила лёгкую апатию и депрессию, которым зимой подвержены многие люди. Она порекомендовала слушать радио, смотреть исторические передачи и постараться не слушать хруст еды с экранов телевизоров. Третьей причиной стало естественное желание человека набрать лишние килограммы и «впасть в спячку» на период холодов.

Третья причина в том, что само наше тело физиологически запасается жиром и хочет впасть в так называемую спячку. Пейте побольше горячих напитков, ешьте больше тёплой еды, грейте своё тело, не давайте себе остывать и не давайте метаболизму затормаживать, — резюмировала Богданова.

Ранее диетолог Марина Макиша посоветовала россиянам изменить свой рацион в преддверии зимы. Она порекомендовала есть больше жирной рыбы и покупать замороженные ягоды.