Роспотребнадзор планирует усилить контроль на внутренних рейсах в России в связи с распространением коронавируса, сообщил замглавы ведомства Вячеслав Смоленский.
Есть потребность в дополнительном контроле на внутренних рейсах, — цитирует его ТАСС.
В конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено ещё в 23 странах. Число заражённых новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли.
Как ранее писал NEWS.ru, Пакистан 3 февраля возобновил прямое авиасообщение с КНР. Такая позиция Исламабада идёт вразрез с решениями других государств и отдельных авиакомпаний, которые прекратили полёты в Китай из-за вспышки вызванной коронавирусом пневмонии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен