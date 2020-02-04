https://static.news.ru/photo/949b51aa-472d-11ea-9675-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор планирует усилить контроль на внутренних рейсах в России в связи с распространением коронавируса, сообщил замглавы ведомства Вячеслав Смоленский.

Есть потребность в дополнительном контроле на внутренних рейсах, — цитирует его ТАСС.

В конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено ещё в 23 странах. Число заражённых новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, Пакистан 3 февраля возобновил прямое авиасообщение с КНР. Такая позиция Исламабада идёт вразрез с решениями других государств и отдельных авиакомпаний, которые прекратили полёты в Китай из-за вспышки вызванной коронавирусом пневмонии.